Brutal accidente y descalabro de Schareina, que no se rinde. "Vamos a darlo todo"

Fue un duro golpe, pero pudo ser peor. Tosha Schareina ha vivido una pesadilla en la novena especial del Dakar, en la que por momentos ha llegado a ceder ocho minutos y medio con el líder Daniel Sanders. Al final, el australiano ha aflojado el diabólico ritmo que le había imprimido a la etapa y el español , recuperado de una caída inicial, ha podido detener la ‘sangría’ para ceder poco más de tres minutos con su rival, lo que le deja a 14 en la general, con tres etapas y el mar de dunas del Empty Quarter por delante.

Schareina negaba ayer que sufra una fractura de clavícula desde la cuarta etapa, como se rumorea en el vivac, pero no desmintió que esté tocado, “como todo el mundo a estas alturas”. Hoy se ha ido al suelo en los primeros kilómetros y esa ha sido la causa de que cediera tantos minutos y su ritmo no fuese el de días anteriores. En el vídeo de la organización, se aprecia que la caída ha sido durísima: Un 'Guerrero' dice la ASO.

Sanders ha salido muy fuerte, con las referencias de su rival español, que rodaba por delante. El australiano solo ha aflojado en el tramo final, con algunos problemas de navegación que han servido para que Schareina recortara en parte las diferencias.

“Caí muy fuerte, sobre el km 20. No tenía visibilidad porque era a primera hora de la mañana, las 7:00, no veía con la luz del sol. Cogí una piedra y caí muy fuerte. La verdad es que no me he hecho nada, pero perdí mucho tiempo. Intenté fijar todo esto un poco y quitarme la visera porque la tenía rota. Ha venido Ricky y hemos rodado juntos todo el día", ha explicado Tosha al final de la especial.

"Hemos perdido mucho tiempo, pero es parte del juego. Después de una caída así, estar entero es muy bueno. Por supuesto me duele todo, pero estamos listos para descansar y reanudar mañana. Estoy motivado, poniendo todo al final de la carrera. Ya hemos hecho muchos kilómetros. Entrar ahora en las dunas nos va a costar a todos, pero va a ser para todos igual”. augura el valenciano, que no se rinde.

Luciano Benavides, el vencedor de la octava etapa, ha abierto pista por delante de Van Beveren y Schareina. Y aunque el francés ha acabado como el más rápido del día, el argentino ha repetido victoria parcial gracias a las bonificaciones.

La categoría reina de RallyGP ha sufrido otro abandono. El sudafricano Aaron Mare se ha ido al suelo en el kilómetro 187 y se ha lesionado al pierna derecha. Ocupaba la 20ª posición en la general.

En Rally2, Edgar Canet sigue al frente de la clasificación. Hoy el piloto de La Garriga, debutante en el Dakar, ha firmado otra sólida etapa y aunque ha cometido algún error en el tramo final, no ha visto peligrar el liderato en su categoría.