El Ourense llega al final de su aventura

El estadio de O Couto fue testigo de una noche repleta de emociones con un Ourense CF que, por primera vez en su historia, disputaba unos octavos de final de la Copa del Rey y lo hacía ante un Valencia que, aunque superior en posesión, tuvo que sufrir para lidiar con la intensidad, la ilusión y el empuje de un conjunto local que acabó cediendo con la cabeza alta.

Desde el primer minuto, los de Mestalla mostraron su capacidad para mover la pelota, sobre todo por las bandas. Pero la afición ya se había caldeado y los de Pablo López se crecían aumentando la presión sobre el conjunto che, aprovechando las pérdidas de balón rivales para tratar de contrarrestar con llegadas rápidas.

Tras el paso por vestuarios, la peor de las noticias. Carmona erró un despeje a un remate de Martín Tejón y metió el tanto en propia puerta. Tocaba remontar. Los pontinos se abocaron a la estrategia a balón parado. Lo intentó Raúl Prada en un córner y se topó con el despeje, pero no con el desánimo. Alberto Gil corrió, encontró a Ángel Sánchez y el mallorquín no lo dudó. Con el recuerdo del Valladolid y el Dépor en la retina lanzó con total intensidad. Esta vez, al palo. El asedio estaba servido, pero Dimitrievski puso freno al entusiasmo. Y llegó el jarro de agua fría en forma de acierto de Sadiq. El delantero nigeriano aprovechó un buen pase de Sergi Canós, recortó y disparó con precisión hacia la escuadra, batiendo a Guillén. El Ourense CF no se rindió a pesar del gol en contra. Al final, no le quedó más remedio que aceptar el final de su aventura.

El Barcelona recibe al Betis (21.00 horas) y el Atlético de Madrid visita al Elche (21.30) en las eliminatorias más destacadas de octavos de final de la Copa del Rey que se disputan hoy miércoles a partido único. También se juegan los partidos Almería-Leganés (19.30) y Pontevedra-Getafe (19.30).