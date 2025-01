España sufre una dolorosa derrota contra Noruega y se complica el Mundial

Los Hispanos sufrieron este miércoles su primera derrota en el Mundial al caer por 25-24 a manos de Noruega en la primera jornada del Grupo III de la segunda fase. Una pena, ya que el marcador reflejaba un 14-19 a 20 minutos del final cuando el partido cambió por completo con el ataque siete para seis escandinavo y con Tobias Grondahl siendo amo y señor del duelo.

El choque había cobrado aún más trascendencia por el empate previo entre Suecia y Portugal (37-37) con una pérdida de Felix Möller que permitió a Rui Silva anotar a pase de Kiko Costa a un segundo del final. Con tres puntos por los cinco de Portugal y cuatro de Brasil y Suecia, no se puede fallar en las dos jornadas que restan ante Portugal y Brasil.

Con el aliciente de que una victoria supondría dormir líderes, españoles y noruegos volvían a verse las caras menos de dos semanas después de la trabajadísima victoria de los de Jordi Ribera en la final del Torneo Internacional de Castellón (33-31).

La defensa española en la primera parte fue, de largo, la mejor del Mundial hasta el momento con un magnífico Javi Rodríguez y con Miguel Sánchez-Migallón bastante más entonado. Que un equipo con la primera línea noruega con Sandor Sagosen, Simen Lise o Tobias Grondahl se vaya a los vestuarios con 10 goles sólo es posible con ese trabajo solidario. Por no hablar de las piernas de Ian Barrufet en el 5-1.

Parciales

Dani Dujshebaev empezó lanzado con tres goles seguidos (1-3, min. 4:23) y Steinar Ege prescindió de inmediato del 'leñador' Christian O'Sullivan. Sagosen no encontraba espacios, pero hacía jugar a su equipo en un parcial de 3-0 (4-3, min. 6:07) que dio paso a una fase de igualdad hasta el 7-7 (min. 14:43).

Petar Cikusa trata de lanzar ante la defensa noruega. / EFE

España defendió a la perfección, aunque no pudo marcharse porque tan solo anotó cinco goles en 14 minutos. Noruega reaccionó al 7-9 con los tantos de Barthold y Sagosen. El siguiente aviso fue más en serio. Garciandia marcó un gol muy trabajado y Pérez de Vargas completó su buen primer tiempo anotando el 10-13 a puerta vacía. Incluso pudo marcar otro sobre la bocina.

El regreso de los vestuarios fue notable, con Ian Barrufet haciendo muchísimo daño en su amago con el 5-1 y además marcó un gol desde su extremo. Gonzalo sacó un misil a Lyse a bocajarro y un golazo de Garciandia disparó a los Hispanos al 13-18 (min. 39:06).

Las paradas de Pérez de Vargas

Noruega no esperó más y empezó a atacar con siete más Sander Sagosen de vuelta pese a sus dos exclusiones y fiaron sus opciones al 'contragol'. Así regresaron con decisión al partido y, pese a un paradón de Pérez de Vargas a lanzamiento de Sagosen, los anfitriones se situaron 18-20 con 15 minutos por delante.

El talentoso Grondahl, central del Elverum de apenas 1,80 de altura, estaba rompiendo el equilibrio de la defensa española con la ayuda de las pantallas de Overby en el pivote. La dinámica no cambiaba y Jordi Ribera paró el partido con 21-22 a 1:18 del final para incluir a Petar Cikusa y pedirle "uno contra uno".

No cambiaban las cosas y el partido se hacía muy largo. Grondahl empató de penalti (22-22, min. 53:36) y no culminó la remontada porque Gonzalo se lo impidió a Barthold... Pero no a Bjornsen ni a Pedersen a la contra (24-22 tras un parcial de 10-3, min. 55:52). Del 14-29 al 24-22. Situación límite.

Ribera introdujo el siete para seis y España recuperó sus constantes vitales con posesión y 25-24, cuando una falta en ataque de Javi Rodríguez volvió a alejar el empate. Sagosen se lesionó y Ege pidió tiempo a 59 segundos del final. Tras una buena defensa no se consiguió lanzar. Se marchan dos puntos vitales.