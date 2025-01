Flick, tras el heroico 4-5 al Benfica: "Ha sido un partido de locos. ¡Es algo increíble! Nunca viví algo así"

Acabó enloquecido. Sin encontrar explicaciones tácticas a lo que acababa de ver sobre el césped de Lisboa, ese lugar casi sagrado para él porque hace poco más de cinco años conquistó la Champions con el Bayern Múnich. Entonces, aplastó al Barça de Messi y Suárez. Y ahora remontó al Benfica. "Lisboa me deja siempre buenos recuerdos", dijo el alemán tras el milagroso 4-5.

Pero el técnico alemán jamás había vivido algo como lo del Estadio Da Luz¡. “Ha sido un partido loco, muy loco”, confesó el entrenador azulgrana, orgulloso del comportamiento que tuvo su equipo, capaz de superar el 3-1 de la primera mitad. Capaz de sortear el 4-2, producto del autogol de Araujo. "Nunca había vivido algo así. ¡Nunca!".

"Lo más positivo ha sido la mentalidad que ha demostrado el equipo", decía, una y otra vez, Flick que intervino y con decisión cuando veía el partido más que perdido. Decidió jugar con un 3-4-3 porque estaba más que derrotado. "Ha sido un loco partido. Creo que el Benfica lo hizo mejor que nosotros en la primera parte, cometimos errores al inicio", reiteró el técnico alemán.

A cada pregunta venía la misma respuesta, comenzando siempre por "el loco partido” que intentó, y sin éxito, gestionar desde la banda. "Es algo increíble, verdaderamente increíble", confesó Flick ensalzando en varias ocasiones la poderosa “mentalidad” que exhibieron sus jugadores.

"Ha sido loco, pero hemos merecido la victoria. Ya en el descanso dijimos que teníamos que cambiar cosas para posicionarnos mejor. Ya estaba contento con un punto, ‘¡imagina con tres!”, sostenía el técnico alemán, quien recordó que ese triunfo demostró la personalidad de su Barça.

Derrotado y abatido en la primera mitad. Abatido y derrotado en la segunda, pero capaz de completar unos 18 minutos de finales de ensueño para pasar del 4-2 al 4-5. “Se han hecho muchos errores, pero entre otras razones porque no podemos entrenar. Ahora no tenemos que jugar ese play.off por lo que podremos trabajar más”, añadió Flick.

No hubo reproche del entrenador hacia la actuación de Szczesny, quien tuvo un negativo papel en dos de los tres primeros goles del Benfica. “Ha cometido errores, pero luego ha hecho una buena parada”, dijo Flick recordando esa parada clave a Di Maria que tuvo todo el tiempo del mundo para batir al meta polaco. Arrancó desde campo propio el delantero del Benfica, pero topó con el pie izquierdo de TEK, quien se redimió de ese horrible inicio.

"TEK ha cometido errores, pero luego ha hecho una buena parada. ¿Qué jugador no comete errores? Eso es algo normal. Ganamos juntos y perdemos juntos. Esto es un equipo" Hansi Flick — Técnico del Barça

"¿Qué jugador no comete errores?" se preguntó el técnico alemán, "Eso es algo normal. Ganamos juntos y perdemos juntos. Esto es un equipo. Podemos jugar mucho mejor, pero me ha gustado la mentalidad de mis jugadores en la segunda parte cuando estuvieron en la posición correcta, algo que no hicieron antes

No ha querido dar pistas sobre si mantendrá al meta polaco. "No era un ataque a Iñaki Peña sino que era pensando al equipo”, contó el técnico del Barça, manteniendo así la incertidumbre en la portería.