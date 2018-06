Un diputado de Podemos carga contra Nadal por pedir elecciones

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Isidro López ha cargado duramente contra Rafa Nadal tras haberse expresado el tenista a favor de celebrar elecciones para elegir al presidente del Gobierno tras la salida de Mariano Rajoy.



"A mi modo de entender, lo mejor sería votar, o a mí me gustaría volver votar. Creo que al ciudadano le gustaría votar otra vez porque a día de hoy no hay nadie que pueda gobernar, alguien que hayamos votado y nos sintamos representados, porque hay demasiados pactos y al final nuestro voto no nos deja cómodos", afirmó el tenista el pasado sábado tras la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo.



Unas declaraciones que el diputado de la formación morada Isidro López ha respondido de forma contundente. En este sentido, ha escrito en su cuenta de Twitter que si Nadal quiere elecciones, a él le gustaría que dejase de practicar "un tenis soporífero". "Nadal quiere elecciones. A mí, sin embargo, me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas", ha criticado.





Nadal quiere elecciones. A mi sin embargo me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas. — IsidroL (@suma_cero) 4 de junio de 2018

Ante estas afirmaciones, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afeado las declaraciones del parlamentario de Podemos. Así, ha criticado que Isidro López trate de"No sé si será porque es español, porque pide elecciones o simplemente porque este señor no tiene ni pajolera idea de tenis. Así son. A destruir no les gana nadie", ha lamentado el portavoz de Ciudadanos.