Humor entre premio y premio

El humorista Víctor Grande y el dibujante Santy Gutiérrez, autor de A Cosa Nostra y El Prisma que diariamente se publican en LA OPINIÓN, se encargarán de amenizar la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca en la que el próximo miércoles, con el Teatro Rosalía como escenario, los mejores deportistas de la ciudad en 2017 recibirán los premios por sus éxitos durante el año pasado. Grande y Gutiérrez realizarán tres pequeñas actuaciones a lo largo de la ceremonia en las que mientras el primero recita un monólogo, el segundo trazará una viñeta en directo, con una cámara enfocando su ordenador. Una fórmula patentada y ya utilizada por Carlos Blanco y Luis Davila. "Somos como ellos, pero de marca blanca", bromean.

"Es que las comparaciones son odiosas", dice Víctor Grande, "así que nos reiremos de eso". "A ellos les funciona porque Carlos Blanco es un monstruo y Davila, un genio", comenta Santy Gutiérrez. Es la primera vez que ambos se juntarán en un escenario, aunque se conocen bien e incluso comparten tertulia los miércoles en un programa de la Cadena Ser. Intentarán aportar también el toque local a la gala. "Hablaremos desde el espíritu de la coruñesidad y habrá alusiones a cosas de aquí", desvela el humorista. ¿Al Deportivo? "Eso está demasiado reciente, mejor no vamos a tocarlo", responde.

No es fácil introducir el humor en el mundo del deporte. "Se puede hacer humor de cualquier cosa", rebate Grande, que espera que el público contribuya. "En las entregas de premios la gente suele estar tan tensa que cuesta sacar sonrisas", apunta y pone como ejemplo una en la que Eva Hache sufrió la seriedad de los futbolistas. Santy, en cambio, cree que el deporte puede dar mucha chicha: "A mí como humorista gráfico me resulta fácil hacer bromas con deportes. El Dépor ha dado munición, pero yo creo que he hecho más viñetas de A Cosa Nostra de los runners y los cortes de tráfico, y también de la fauna de los gimnasios, de los deportes de verano en la playa... Me gusta tratar todos los temas".

Serán tres intervenciones cortas, de menos de diez minutos, en los que al dibujante le dará tiempo a mostrar su arte y cómo de un papel en blanco cobran vida las viñetas gracias a sus pinceladas. "No se trata de que haga la Capilla Sixtina", bromea. "Haré un narizotas simpático y ya está, eso se hace muy rápido, me salen solos, en ese tiempo puedo hacer hasta tres", añade el humorista gráfico, que tiene más de veinticinco años de experiencia.

Grande también pondrá a prueba los reflejos de Gutiérrez porque piensa improvisar. "En mis actuaciones siempre dejo una ventana a eso, a interactuar con el público, hacer alusión a alguien del público, alguna autoridad que haya por ahí, o a algo que haya pasado", señala, "así que ahí se verá la capacidad de improvisación también de Santy". Un experimento que se estrena en la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca y que puede ser el comienzo de una gran amistad.

INVITACIONES

Para asistir a la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca del próximo miércoles en el Teatro Rosalía se pueden solicitar las invitaciones, de forma gratuita, en LA OPINIÓN. Hay que rellenar el cupón que aparece diariamente en el periódico y entregarlo en la sede situado en la calle La Franja, número 40-42. Otra forma de participar en ella es a través del voto del premio especial de los lectores, que se puede hacer también a través de la página web. A finales de esta semana se cerrará esta votación popular y se conocerá el nombre del ganador. El del resto de categorías, se desvelará directamente en la gala ya que solo se conocen los nombres de los finalistas. Tensión hasta el último minuto. Y contra ella, humor.