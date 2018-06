El secreto de su éxito, la complicidad

El Amarelle femenino afronta mañana a partir de las seis de la tarde en el pabellón de la Sagrada Familia el partido de ida del play off de ascenso a Primera División. Y María Gómez está deseando que llegue el día "de una vez". "Esta semana la estamos pasando con mucha tensión y necesitamos jugar ya, liberar la tensión y ver cómo es el rival", explica una de las capitanas del conjunto coruñés.

El equipo ha seguido el día a día de toda la temporada durante estos últimos siete días a pesar de la trascendencia que tiene el choque del sábado: "Pili no es supersticiosa pero nosotras sí, así que lo mejor para este tipo de partidos es mantener la rutina. Además es lo que has hecho durante todo el año y lo que te ha llevado hasta el play off".

Aunque ahora todo es de color de rosa, el tramo final de la temporada ha sido un infierno para el club naranja ya que no supo hasta minutos antes del sorteo si iba a estar en el bombo. "Aún sin saber si entrábamos o no, al acabar el último partido lo celebramos igual porque hemos hecho una gran temporada", comenta orgullosa la 10 del equipo naranja, quien prosigue contando cómo vivieron esos momentos de incertidumbre antes de conocer la decisión del Comité Nacional de fútbol sala: " Estuvimos todos los días a todas horas pendientes de las redes sociales. Pasamos muchos nervios porque no sabíamos qué podían estar deliberando porque tardaban mucho en decidir. Tuvimos muchas dudas hasta el martes que llegó la explosión de felicidad. No pudimos ver juntas el sorteo porque por los estudios y el trabajo pero yo estaba con una de las porteras del equipo y vimos la decisión en Twitter".

Y la bola del Viaxes Amarelle para este play off a eliminatoria única quedó emparejada con la del Almagro de Ciudad Real. En una categoría tan amateur como la Segunda División femenina es muy complicado conseguir información de equipos de otros grupos pero el cuerpo técnico ha conseguido algún vídeo y algún informe para poder estudiar al rival. "La semana pasada no vimos nada, pero en los entrenamientos de estos días Pili ya nos ha enseñado cositas, por ejemplo cómo atacan ellas y cómo podemos defenderlas", explica María.

El Amarelle juega el sábado la ida en casa, algo que a la capitana del equipo le gusta: "Siempre se piensa que es mejor jugar el segundo en casa, el definitivo, pero si no conoces de nada al rival, como en este caso, creo que es mejor que la primera toma de contacto sea ante nuestra gente. No tienes que viajar y eso sí que influye, y si logras un buen resultado vas más confiada a jugar fuera".

Las chicas de Pili Costa forman un equipo maravilloso que es una auténtica piña que empezó la temporada sin pensar en el play off. "A mí me quita presión que no seamos una plantilla diseñada para ascender. Si lo hacemos es increíble y si no habremos llegado hasta aquí y también es increíble. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y más pero ellas sí están diseñadas para ascender, tienen la pelota en su tejado y la presión", analiza María Gómez, quien firma un 2-0 el sábado "para ir más relajadas a Ciudad Real".

Al Viaxes Amarelle le han salido las cosas muy bien esta temporada, "muchísimo mejor de lo esperado. Empezamos la temporada pensando a ver qué pasa porque necesitábamos ver el nivel del resto de equipos y nosotros teníamos una plantilla muy corta. Tenían que respetarnos mucho las lesiones, estar todas siempre al cien por cien para conseguir llegar a lo que llegamos. Al principio no había un objetivo pero a medida que pasaban las jornadas nos veíamos arriba y eso nos dio motivación para seguir manteniendo el nivel. Entrar en el play off y tener la opción de jugar contra los mejores equipos y las mejores jugadoras de España me parece increíble", reconoce la jugadora del equipo naranja, quien tiene muy claro cuál ha sido el secreto de este gran éxito: "La clave es que este año somos un equipo. La definición de equipo somos nosotras y esto fue lo que nos llevó a entrar en el play off. Si no estás comprometida y no confías en tus compañeras no llegas a nada, sabíamos que todas somos importantes en el vestuario, somos un equipo de amigas".

Y mientras, en Ciudad Real la goleadora del Almagro María Téllez confirma a un diario manchego que el equipo ha visionado varios vídeos para analizar al Amarelle: "Es un rival difícil, hace goles y encaja pocos. No perder balones porque salen muy rápido".