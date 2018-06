El Leyma quiere hacerse grande

La nueva directiva del Leyma Coruña es ambiciosa y su primera decisión fue convocar una asamblea extraordinaria, que se celebró el pasado jueves, para explicar a los socios del club sus proyectos de futuro, entre los que destaca claramente la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva. La de Roberto Cibeira, nuevo presidente naranja, fue la única candidatura que se presentó por lo que fue automáticamente nombrado sin abrir proceso electoral. "Hemos asumido las riendas del club porque no había nadie que quisiera hacerse cargo y considerábamos razonable explicar este proyecto a los socios y si no lo veían claro daríamos un paso al lado, pero nos sorprendieron gratamente. La participación en la asamblea fue altísima y percibimos un gran optimismo y ánimo de todo el mundo. Hoy en día es dificilísimo levantar capital para el deporte y más para el baloncesto pero confiamos en A Coruña, en el potencial que hay aquí, en los empresarios y en las instituciones", explicó ilusionado el nuevo presidente Roberto Cibeira.

El Leyma Coruña es un club saneado, "queremos seguir haciendo una gestión en la línea de estos cuatros años que se basa en un rigor económico y presupuestario muy duro y adicionalmente queremos dar un paso y convertir al club en SAD para prepararnos y afrontar en un futuro el ascenso a la ACB si deportivamente lo conseguimos". Una de las cosas que arreglará este proceso es el fortalecimiento de los cimientos del proyecto. En este sentido Cibeira comentó: "El club ha estado rindiendo estos años muy por encima de sus posibilidades y eso te pone en una situación de riesgo porque cualquier accidente económico te puede hacer descarrilar. Sin embargo si eres una SAD tienes unos recursos propios que te permiten afrontar un imprevisto y ser un poquito más agresivo en la confección de los presupuestos".

Etapas

"El primer paso es cerrar el ejercicio del año pasado porque tenemos un dinero sin cobrar de la Diputación que esperamos que se solucione en breve. Y después hablar con patrocinadores para ver cuántos nos acompañarán. Los principales están muy contentos y a partir de ahí construiremos el presupuesto y comenzaremos a diseñar la plantilla. El club tiene 700 niños y no queremos poner esto en riesgo en ningún caso de ahí el rigor económico que seguimos", comentó el nuevo máximo mandatario del club coruñés quien prosiguió explicando lo que pasará a partir de hoy, "ahora comienza un proceso largo y muy tasado legalmente en el que interviene el Consejo Superior de Deportes (CSD). Hay unos procedimientos que hay que seguir, la idea es comenzarlo en julio o septiembre y acabarlo, dependiendo de los plazos que se marquen, en mayo o junio de 2019".

Roberto Cibeira también habló de la confección de la plantilla y del nuevo técnico para la temporada 2018-19, aunque no deslizó ningún nombre propio. "Tardaremos como mínimo un par de semanas en empezar a diseñar el equipo y todavía no hemos decidido si seguirá Aranzana o no. El año que viene va a ser complicado con el ascenso desde LEB Plata de un equipo fortísimo como es Granada, con un presupuesto grande y mucha tradición de baloncesto. Ahora mismo estamos rindiendo por encima de nuestras posibilidades y el año que viene descienden tres equipos".

Para finalizar, el recién estrenado y tímido presidente reconoció que la ACB " no es un objetivo, es la ilusión que tenemos todos. Llegará haciendo las cosas bien y con tiempo. Lo que es interesante es estar preparado por si llega, lo que no queremos es ascender deportivamente y no poder subir por no cumplir los requisitos administrativos. Aunque también hay condiciones que pone la ACB que no cumplimos pero que no dependen de nosotros como son los vestuarios del Palacio de los Deportes de Riazor, que no tienen los metros mínimos que se marcan pero supongo que llegado el momento seríamos capaces de arreglar estas cosas".