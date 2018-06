Patri Romaní, capitana del Amarelle: "El ascenso no se decidirá hoy"

"No estamos nerviosas, pero sí con muchas ganas de jugar y darlo todo". Patri Romaní, una de las capitanas del Viaxes Amarelle, reconoce un pelín de ansiedad a estas alturas de la temporada y solamente a horas de jugar el partido de ida del play off de ascenso contra el Almagro de Ciudad Real, que será hoy a las 18.00 horas en el pabellón de la Sagrada Familia.

Del rival poco saben las chicas de Pili Costa aunque Patri sí asegura que serán un rival fuerte: "Hablamos un poco estos días pero tenemos pocas referencias. Fueron las mejores de su grupo, que en teoría tenía menos nivel que el nuestro. Si nosotras fuimos capaces de competir de tú a tú contra los de arriba también podremos hacerlo ahora". "A mí ya me pasó alguna vez, cuando empiezas una liga nueva y no conoces a nadie. Igual desde el punto de vista de los entrenadores ir a ciegas provoca nervios, a mí no", continúa.

El Almagro pasó al play off como primero de su grupo por lo que tiene derecho a jugar el partido de vuelta en casa, algo que hubiese deseado Patri para el Amarelle: "Hubiese preferido la vuelta en casa porque siempre tienes la sensación de apoyo de tu público. Además esta temporada hemos sido muy fuertes como locales perdiendo sólo un partido. Pero de todas formas creo que el resultado final va a ir en función de los dos partidos, no se va a decidir el sábado".

Para llegar hasta aquí el equipo coruñés tuvo que pelear durante ocho meses en la pista de juego y una semana en los despachos, donde se decidió finalmente que eran las dueñas legítimas de una plaza de play off. "Una vez dentro ya nos olvidamos de todo el lío de antes. Estábamos en tensión y agobiadas porque no sabíamos que iba a pasar. El club tenía claro que éramos nosotras las que teníamos que estar en el sorteo pero yo no confiaba de todo porque le estaban dando muchas vueltas".

El vestuario coruñés está muy orgulloso de lo que ha hecho esta temporada y pase lo que pase en esta eliminatoria por el ascenso el balance del año será muy bueno.