Algunas estrellas del fútbol mundial no brillarán este verano en Rusia

Para un futbolista perderse una Copa del Mundo es como si le robaran el corazón. Todos los jugadores sueñan con enfundarse la elástica nacional en un Mundial y muchos de ellos no podrán hacerlo en Rusia. Algunos son estrellas contrastadas que no brillarán en el cielo ruso. Múltiples lesiones, decisiones técnicas, no clasificados? pero sobre todo quien los echará de menos será el espectáculo.

Entre los descartes Brasil y en especial Francia son las dos selecciones que más jugones se dejan en casa. En el caso del galo Didier Deschamps hasta podría hacer un equipo filial.

Una de las sensaciones de LaLiga como el valencianista Kondogbia no estará. Tampoco Rabiot, Coman, Martial, Lacazette, Lenglet o Payet debido al enorme elenco del que dispone el gallo. La canarinha de Tite tampoco llamó a otro valencianista como Neto. Asimismo Alex Sandro o David Luiz se quedaron fuera de la lista final. A ellos hay que añadirles los teóricos titulares y lesionados Koscielny y Dani Alves. Ambos en el tramo final de la temporada.

También sorprendentes son los descartes de Nainggolan y de Sané. Roberto Martínez considera que el medio no ha dado su mejor nivel con la Roma y Löw no cuenta con una de las piezas clave del super City de Guardiola. En Argentina la partida en el ataque la han perdido Icardi (29 goles) y Lautaro (17). Mucha calidad sin billete para la cita cuatrienal.

Los aficionados del fútbol también echarán de menos a combinados clásicos como Chile, Italia o Países Bajos que sonrojantemente no se clasificaron. Algunas leyendas en activo como Buffon o Robben no podrán cerrar su carrera con otro Mundial en sus espaldas. En el caso de los chilenos dos jugadores como Alexis y Arturo Vidal verán a sus rivales desde casa.

Otros jugadores de equipos menores como Aubameyang, Alaba o el madridista Bale se quedarán con las ganas de demostrar su valía.

Hasta en la selección española de Lopetegui ha vendido la presencia en Krasnodar muy cara. Morata es el nombre que más suena entre los ausentes españoles, pero también el de los polivalentes Javi Martínez o Sergi Roberto.

Las sensaciones de la temporada 2017-18 tampoco han logrado la llamada de Julen. Suso o Marcos Alonso se han salido en Milán y Londres, pero no lo suficiente para tener sitio entre los elegidos por el seleccionador español. Callejón, Mata, Vitolo, Fàbregas, Pedro, Aduriz, Illarramendi... un sinfín de buenos jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria que lleva a Rusia.