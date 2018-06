Gómez Noya debuta en el ironman con una segunda posición en Cairns

El esperado debut de Javier Gómez Noya en la distancia reina del triatlón, el ironman, se saldó con gran nota gracias a la segunda plaza lograda por el ferrolano en la prueba disputada en Cairns (Australia) solo superado por el neozelandés Braden Currie. El gallego estuvo todo el tiempo en cabeza y solo pagó al final, durante el maratón, el esfuerzo, por lo que toma buena nota de cara al objetivo de la temporada, el Campeonato del Mundo de la distancia en Hawaii el próximo mes de octubre.

Gómez Noya estuvo en las primera posiciones en el segmento a nado, saliendo a tierra tras los 4 kilómetros junto a otros cuatro triatletas. En los 180 kilómetros en bicicleta no se marcaron grandes diferencias, con hasta siete candidatos al oro. El ferrolano no hizo una segunda transición muy rápida y salió al recorrido de maratón a casi minuto y medio del líder. Al final de la primera de las tres vueltas de 14 kilómetros llegó a cabeza, formándose un trío junto a los neozelandeses Currie y Bozzone, ambos con experiencia. Este último se descolgó y a falta de diez kilómetros para la meta fue Gómez Noya el que perdió comba, pero consiguió bajar de las ochos horas.

"Ha sido durísimo, pero estoy muy contento con mi resultado. He ido muy bien en la natación y el ciclismo, siempre cerca de la cabeza. Corriendo empecé muy fuerte pero a partir del kilómetros 30 he sufrido mucho y no he podido seguir el ritmo de Currie. Él ha hecho un carrerón y no cabe sino felicitarle. Por fin soy finisher en ironman y de ahí mi admiración a todos los que lo consiguen. Lo importante para mí es haber conocido estas sensaciones, aprender de la experiencia y así poder mejorar de cara a Hawaii", analizó.