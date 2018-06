Julen Lopetegui lleva a Rusia a siete de sus 'cachorros'

Los siete convocados en la lista de 23 no han sido los únicos que coincidieron con Lopetegui en las categoría inferiores y que recibieron su confianza durante la fase de clasificación. Morata era el delantero titular en aquella final de 2013 pero después de una mala segunda vuelta con el Chelsea no ha cerrado el billete a Rusia. Por su parte, otros nombres con relación pasada con el seleccionador son Alcácer, Deulofeu, Illarramendi o Iñigo Martínez.

La era Lopetegui comenzó con sorpresa. Incluso con ciertas reticencias. El técnico no triunfó en el Porto y su nombre generó un proceso de dudas en una afición que todavía estaba recuperándose del fiasco de la Eurocopa de Francia. Dos años después, el seleccionador vasco parece haberse ganado el respeto a golpe de meritocracia y con un sello personal. Atrás quedaron algunos habituales del pasado. Y mientras, en el futuro surgía un contexto idóneo para los cachorros de Julen. Esos que habían lo- grado el Europeo sub 21 junto a él y que en cierta manera, le hicieron ganar prestigio en la rojita.

De aquel triunfo a Rusia han pa- sado cinco años. Por el camino se han quedado algunos futbolistas, pero hasta siete integrantes se han ganado un hueco en la actual selec- ción. De ahí se desprende una pe- queña renovación en una plantilla que llegó algo quemada a la Euro- copa de 2016, en la que se mostró falta de hambre y cierta desconexión competitiva. Por ello, más que revolución, Lopetegui ha tratado de gestionar esa transición dulce que nombró Vicente del Bosque con hombres de su confianza. Aquellos que le hicieron campeón.

Esos sin embargo no son lógicamente los únicos motivos. De Gea, Thiago, Koke, Carvajal, Isco, Nacho y Rodrigo son los siete magníficos. Los campeones en 2013 de aquel Europeo sub 21 y los convocados por Lopetegui para un Mundial de Rusia que tiene como objetivo levantar la segunda Copa del Mundo que cerraría el círculo iniciado en Israel entre técnico y sus cachorros.

Además, de ese grupo tres son ti- tulares indiscutibles (Carvajal, Isco y De Gea), otro de ellos -Thiago- cuenta con grandes opciones de serlo y Rodrigo también se encuentra en la terna, con Iago Aspas, de posibles titulares en el once tipo de Lopetegui en el primer duelo ante Portugal el día 15.

Los jugadores sin embargo no podrán repetir la final con la que consiguieron proclamarse campeones de Europa sub 21, ya que Italia, que presentaba un once con nombres como Verratti, Immobile, Insigne o Florenzi, no ha logrado el billete al Mundial. Ahora la duda, con o sin la Azurra es saber si los cachorros de Lopetegui volverán a probar el sabor de la victoria.