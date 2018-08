Courtois: "En ningún equipo me aseguraron que sería titular"

El portero belga Thibaut Courtois declaró que en ningún momento le han "asegurado la titularidad" a su llegada al Madrid, confiando en sus posibilidades para convencer por delante del costarricense Keylor Navas, y comentó que no tuvo "dudas" en fichar por el conjunto blanco, aunque era algo que "no se podía decir". "Nadie tiene que dar garantías, sería un error porque primero tienes que demostrar que eres capaz y que eres el mejor para jugar. Ningún equipo donde yo he ido me ha asegurado que sería titular", comentó Courtois durante su presentación en el Santiago Bernabéu.

De esta manera, el nuevo jugador blanco espera una competitividad limpia con Keylor Navas, a quien considera un "grandísimo portero", aunque no quiso centrarse en definirle. "Es difícil juzgar a un portero", afirmó el guardameta.

El futbolista belga admitió que la oferta del Madrid no fue la única que recibió tras el Mundial, siendo algunas de ellas "económicamente mejores", aunque su deseo principal era "estar en el mejor club del mundo". "Cuando oyes el interés, no hay duda de dónde quieres estar. Todo el mundo sabía que mi objetivo era venir aquí, pero no se podía decir", explicó.