Klopp cree que el Liverpool puede ganar la Premier

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, expresó ayer su confianza en su equipo para adjudicarse el próximo título de la Premier League, después de haber sido el club que más ha gastado durante el mercado.

Los reds pagaron 196 millones de euros fichando a dos brasileños, el arquero Alisson y el centrocampista Fabinho, al guineano Naby Keita, también centrocampista y al extremo suizo Xherdan Shaquiri.

Klopp ofreció una rueda de prensa previa al primer partido de la temporada, que disputará su equipo mañana ante el West Ham, en el que milita el coruñés Lucas Pérez. Explicó que el club invirtió mucho para formar un equipo que aspire a un 19º título, después de haber ganado su último campeonato en 1990.

"Estaba claro que en algún momento íbamos a gastar mucho", explicó Klopp. "Teníamos que construir un equipo bastante fuerte e importante del nivel de la Premier, añadió.

"Necesitábamos tener un espíritu de campeón", declaró el entrenador, que dirige al Liverpool desde el 2015 y que llevó a su anterior club, el Dortmund a dos títulos de la Bundesliga.

También precisó que el club tenía que progresar en ataque y en defensa si quiere aspirar al título y no terminar como el pasado año, cuarto a 25 puntos del campeón Manchester City. "El vigente campeón es el Manchester City, no ha perdido ningún jugador y ha comprado a Riyad Mahrez, esto no los hace más débiles", destacó Klopp.