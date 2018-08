Remontada de plata para Fernando Alarza en el Europeo

Fernando Alarza se proclamó ayer subcampeón de Europa de triatlón en Glasgow (Escocia), solo por detrás del francés Pierre Le Corre. El español remontó de manera espectacular en la carrera a pie, para alcanzar la pelea por el podio e incluso subirse al segundo peldaño superando en la última vuelta al belga Marten van Riel. El galo ganó con un tiempo de 1:47:17, once segundos mejor que el español.

"Ha sido una carrera súper bonita de ver. No he tenido una natación buena, estuve muy cerrado en la primera boya, recibí muchos golpes. Intenté mantener la calma", afirmó. El talaverano, afincado en Galicia, recuperó el más de un minuto que había perdido en bici. "He tenido que tener la mente muy fría, confiando que no se me podía ir. Para el podio calculé que iban a llegar muy cascados. La plata no me la esperaba. Estoy muy contento porque hace tres meses casi no podía correr y hoy he podido dar el máximo", dijo.