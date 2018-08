Márquez adelanta a las Ducati

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) consiguió ayer la pole position en la categoría de MotoGP durante la jornada de clasificación en el Gran Premio de Austria, undécima prueba del Mundial, por delante de las dos motos de Ducati, del italiano Andrea Dovizioso y del también español Jorge Lorenzo.

Gracias a un mejor crono de 1:23.241, Márquez firmó la pole número 77 de su carrera profesional y la número 49 en la categoría reina. Apenas dos milésimas de ventaja sobre Dovizioso, quien hizo un mejor tiempo de 1:23.243. Además, Lorenzo paró el reloj en 1:23.376 durante su mejor vuelta al trazado del Red Bull Ring.

"Tenemos puntos fuertes, así que tocará equilibrar la moto de la mejor manera para no perder esos puntos y ganar en los sectores 3 y 4, que son los ratoneros. Veremos cómo aguantamos. Sí que me he encontrado bien durante todo el fin de semana. El plan no era este, era hacer tres neumáticos; pero cuando he visto que venía bien dije me quedo", admitió Márquez.

Con el cielo austriaco encapotado en las horas previas, el sol emergió finalmente para una Q1 con sorpresas, ya que el italiano Valentino Rossi (Movistar Yamaha) no pasó la criba por primera vez en la temporada. Su mal desempeño provocó que se quedase fuera de la Q2 por tan solo 80 milésimas y saldrá desde el 14 lugar de la parrilla.

Después, entre la docena de pilotos de esa Q2, Márquez logró su cuarta pole del 2018 tras haber dominado por escaso margen frente a las Ducati en un circuito igualadísimo para ambas escuderías. Por su parte, los también españoles Tito Rabat (Reale Avintia Racing) y Dani Pedrosa (Repsol Honda) terminaron en los puestos séptimo (1:23.922) y noveno (1:24.124). Sus compatriotas Álex Rins (Team Suzuki ECSTAR), Maverick Viñales (Movistar Yamaha) y Álvaro Bautista (Ángel Nieto Team) acabaron respectivamente en las posiciones décima (1:24.227), undécima (1:24.284) y decimosegunda (1:24.342).