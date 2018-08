David Silva, otro que se va

El jugador canario del Manchester City David Silva confirmó ayer a través de una carta publicada por la Federación Española de Fútbol que se retira de la selección nacional española. Silva, con 125 internacionalidades en las que marcó 35 goles, dice adiós a una selección a la que representó durante doce años y con la que levantó la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica y las Eurocopas de Austria y Suiza en 2008 y de Polonia y Ucrania en 2012.

"Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre", escribió Silva en su carta de despedida. El centrocampista también quiso acordarse de todos sus compañeros, técnicos y empleados de la federación pero con un especial recuerdo por el que fuera seleccionador durante la Eurocopa del 2008, el fallecido Luis Aragonés. "Pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", expresó el canario en su carta de despedida publicada ayer.

El mago de Arguineguín, como es conocido Silva por su lugar canario de origen, pasó por todas las categorías de la base del fútbol nacional, destacando su papel en la España sub 19 que quedó campeona de Europa en el 2004, hasta debutar con el combinado absoluto ante Rumanía, en un partido disputado en el estadio Ramón de Carranza de Cádiz el 15 de noviembre de 2006. Con el adiós de Silva ya son tres los jugadores que han confirmado su marcha de la selección tras los anuncios de Andrés Iniesta y el de hace unos días de Gerard Piqué, tres piezas claves de las últimas convocatorias con las que no podrá contar el entrenador asturiano Luis Enrique en su estreno como seleccionador nacional.

La lista, el viernes 31

El técnico gijonés dará su primera lista de seleccionados el próximo 31 de agosto y, al margen de la necesidad de suplir la baja de estos tres jugadores que se retiraron de la absoluta, ya avisó en Tánger, lugar donde se encontraba el domingo presenciando la final de la Supercopa de España entre Barça y Sevilla, que puede haber más de un nombre que nadie se espere: "De una lista de 70 he pasado a 72, tengo muchas opciones para escoger pero estoy muy contento de tenerlos. Habrá más de una sorpresa seguro".

Una regeneración en la que sobreviven Ramos y Busquets. El tiempo pasa para todo el mundo y Luis Enrique deberá construir un equipo aspirante, por primera vez en mucho tiempo, sin la columna de la generación dorada, en la que todavía son habituales Sergio Ramos, Sergio Busquets y Pepe Reina como portero suplente.