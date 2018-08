Lopetegui evita hablar de fichajes: "Vamos a luchar por todo con los jugadores que tenemos"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, no valoró las necesidades de refuerzos que tiene en su plantilla antes del cierre de mercado y aseguró que con lo que tiene lucharán "por todos los títulos" en juego.

"Nosotros vamos a luchar por todos los títulos con los jugadores que tenemos. Confiamos plenamente en ellos y nuestro trabajo es sacar el máximo provecho de los jugadores que tienen mucha más capacidad y talento de lo que la gente puede llegar a pensar. Yo no dudaría del talento que tengo a mi disposición", aseguró en rueda de prensa.

Cuando fue preguntado por los puestos para los que espera algún fichaje de última hora, el técnico madridista incidió en que su vista está puesta en el estreno liguero frente al Getafe. "Tenemos talento suficiente para ser un gran equipo".

"Lo que ocurra antes del cierre espero que sea que seamos capaces de ganar los partidos que tenemos en Liga y es en lo que estamos concentrados. Lo demás no está en nuestra mano. Los tres puntos de la primera jornada son igual de importantes que los de marzo. Encaramos un reto importante en Liga y queremos estar a la altura".

En su análisis de su primer rival liguero, el Getafe, reseñó el crecimiento del club azulón. "Nos enfrentamos a un equipo que terminó octavo el año pasado y que se ha reforzado muy bien. Tiene el mismo entrenador, una idea de juego y sentimiento colectivo. Más calidad individual y ha hecho una pretemporada muy buena, no han sido derrotados por nadie. Tenemos que prepararnos muy bien para el estreno en una competición que nos motiva y queremos ganarla".

Su objetivo es que se vea un "Real Madrid ambicioso, solidario, lleno de talentos, con confianza y respetando a los rivales", y mostró seguridad en el "nivel colectivo e individual" del grupo al que dirige.

"Como entrenador me centro en sacar el máximo provecho de una plantilla que me encanta. Tenemos mucho talento y lo queremos al servicio de un sentimiento colectivo. Los chicos están teniendo una actitud fantástica, estoy seguro que se verá un Madrid con talento. Los importantes son solamente los que están, los que no están no son importantes", dijo sin querer recordar a Cristiano Ronaldo ni a los rumores sobre posibles fichajes.

En la Supercopa de Europa el lanzador de penaltis fue Sergio Ramos. Lopetegui aseguró que no habrá uno fijo. "Los penaltis no son propiedad de nadie, son del equipo y la responsabilidad corresponde al entrenador. Hay diferentes opciones. Muchos pueden asumir la responsabilidad y dependerá del momento de cada partido. No nos preocupa demasiado".

Su mayor preocupación al mando del Real Madrid, reconoció Lopetegui que será "dar la mejor versión" y aseguró que trabajan "a muerte" para conseguirlo. "Entusiasma la actitud que veo en los jugadores en los entrenamientos, la motivación y ganas de reivindicarse, de mostrar el nivel que tienen".

"Aspiro a que sea un equipo perfecto, capaces de dominar el juego, atacar y defender mejor, por eso se sueña y se trabaja día a día. El equipo ha tenido dificultad, como los que tienen muchos otros con los jugadores tras el Mundial. Ahora en dos semanas con un partido por semana, trabajaremos todos colectivamente".