Fernando Alonso: "Es bonito volver a ganar"

El español Fernando Alonso, que reforzó su liderato en el Mundial de resistencia (WEC) al ganar, junto al suizo Sebastien Buemi y al nipón Kazuki Nakajima, a bordo de un Toyota, las Seis Horas de Silverstone, declaró a EFE este domingo en el citado circuito inglés que es "bonito volver a ganar", que "todo huele a champán" y que eso es algo que le "gusta".

"Claro que es bonito volver a ganar. Van tres victorias ya este año, cogemos con mucho gusto ésta. Es otro trofeo que nos llevamos a casa; saboreamos el champán. Todo huele a champán, la gorra, el reloj... todo", comentó un exultante Alonso tras ganar de nuevo en Silverstone, donde ya había logrado, en 2006 y 2011, dos de las 32 victorias que gracias a él cuenta España en la Fórmula Uno.

"Y no paro de olerlo, hasta esta noche o mañana por la mañana, cuando me levante, no dejaré de oler hasta la correa del reloj, porque es algo que me gusta", declaró a Efe el doble campeón mundial asturiano de Fórmula 1 tras conseguir a bordo del Toyota TS050-Hybrid número 8 su tercera victoria en las tres pruebas del certamen disputadas hasta la fecha.

"Siempre parece más fácil de lo que es desde fuera, por unas prestaciones dominantes como las que tenemos; pero luego, a la hora de la verdad hay que ejecutar todo como te dicen, conducir durante seis horas con tráfico y al límite, gestionando al límite el coche híbrido, los neumáticos... muchas cosas que pueden salir mal; e intentamos que sean las menos posibles", manifestó Alonso tras ganar las Seis Horas de Silverstone.