Una final histórica

España está haciendo historia en el Mundial femenino sub 20 que se está celebrando en Francia, un mes después de que la selección sub 19 se proclamase campeona de Europa con las deportivistas Tere Abelleira -una de las protagonistas- y Malena Mieres. La centrocampista fue fija en las alineaciones, en tanto que la portera solo tuvo la oportunidad de disputar un partido, ya que la titular fue Cata Coll. Ahora otra futbolista del Deportivo Abanca, Nuria Rábano regresará con una medalla, como mínimo será con la plata, mundialista. España se enfrentará el próximo viernes a Japón en la final y aspira a un título por el que, hace muy pocos años, nadie hubiera apostado. Además, la selección llegó a la final con uno de los mejores juegos de todo el campeonato, demostrando que esta final no es fruto de la casualidad.

La deportivista Nuria Rábano solo tuvo la oportunidad de jugar durante la segunda parte del partido contra Estados Unidos (2-2), encuentro que cerraba la primera fase el torneo y que permitió a España pasar como primera de grupo. Fueron los únicos 32 minutos de la blanquiazul en este Mundial. El nivel de la selección, con numerosas jugadoras que militan en la máxima categoría, no le permiten tener los minutos deseados, pero la atacante deportivista deja muestras de la felicidad que vive a través de sus cuentas sociales.

Una de la grandes protagonistas del campeonato, también lo fue en las semifinales ante Francia (0-1), es la barcelonista Patri Guijarro, máxima goleadora del Mundial con seis tantos. Tras el triunfo ante el equipo anfitrión, en el que España acabó con diez, la capitana ensalzó el valor del grupo al asegurar que "todas juntas" consiguieron meterse en la final.

Tras la victoria, por 1-0, ante la selección anfitriona, la centrocampista mallorquina se mostró satisfecha por su gol, pero destacó también la importancia de todas las internacionales: "Estoy contenta por ayudar al equipo, pero todas lo estamos haciendo muy bien y todas juntas hemos llegado a la final. Desde Ona (Batlle) que está en España hasta Aitana (Bonmatí), que fue expulsada por doble tarjeta amarilla ante Francia.

La balear comentó que "todas juntas" irán a por el triunfo ante Japón, partido que se disputará el próximo viernes, día 24, en el Stade de la Rabine, de Vannes (19.30 horas). La selección española ya se enfrentó a Japón en la fase de grupos, y se impuso a las niponas por la mínima (1-0). Otras de las protagonistas del campeonato, también de la semifinal frente a Francia fue la portera Cata Coll, que detuvo un penalti botado por Katoto en el minuto 75, justo cinco después de que la selección se quedase en inferioridad numérica. "Yo sabía que la iba a parar", bromeó Patri Guijarro.

Por su parte, Coll se mostró "orgullosa" por haber contribuido, al detener el penalti, a la clasificación de la selección para la final. "Es un orgullo haber podido parar ese penalti, porque era la victoria o el empate y seguir sufriendo. Y estoy orgullosa del trabajo del equipo", reconoció tras ser elegida la mejor jugadora del encuentro disputado en el Stade de la Rabine, en la localidad francesa de Vannes.

La portera balear, que milita en el Collerense, celebró el histórico pase del combinado español a su primera final de un Mundial sub 20. "Hemos superado partidos duros antes los mejores equipos del mundo", subrayó Coll. Preguntada por la final, que motivará un reencuentro con Japón, Cata Coll indicó que la afrontarán "con la máxima ilusión". "Nunca habíamos llegado a una final y es un orgullo estar ahí", sentenció. La portera tiene la oportunidad de conquistar dos títulos con la selección en menos de un mes, ya que en julio se proclamó campeona de Europa sub 19. Coll fue la que envió a la deportivista Malena al banquillo.