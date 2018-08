Accionistas del Valencia denunciarán a LaLiga

Tras una reunión con participación de Sergio Ramos (Madrid) y Sergio Busquets (Barcelona) ayer por la tarde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se mostró dispuesta a llegar a una huelga si LaLiga mantiene su proyecto de trasladar un partido de la Liga Santander (Primera División) a Estados Unidos.

"Estamos cansados de que se tomen decisiones unilaterales que afectan directamente a los futbolistas", como "jugar fuera de España", afirmó en rueda de prensa en Madrid el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, después de la reunión.

"Los futbolistas no estamos en venta, no solo pensamos en el dinero, pensamos en la afición y en la salud. Aquí, nosotros estamos preocupados por la afición, vemos el fútbol de otra manera. Ir a Estados Unidos es una locura, no hay tiempo material en el calendario, ha llegado el momento de decir basta. ¿Quién ha contado con la afición y quiere el fútbol como un deporte?", declaró el presidente del sindicato de futbolistas en rueda de prensa tras la mencionada reunión en Madrid.

Aganzo indicó que en septiembre la AFE tiene prevista una reunión con la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), en la que le plantearán su rechazo a este proyecto y otros "problemas", y le darán unos días para contestar.

Pero si no lo hacen satisfactoriamente "a finales de septiembre o principios de octubre tenemos que empezar a actuar" y "estamos dispuestos a llegar hasta el final", aseveró Aganzo, evocando la posibilidad de "una huelga".

LaLiga anunció el jueves pasado que un partido al año de Primera División se jugará en Estados Unidos, tras un acuerdo que alcanza los quince años, un proyecto ideado en el marco del lanzamiento de una filial dedicada a su promoción en América del Norte.

Pero la decisión de LaLiga, que ya ha sido criticada en el pasado por sus iniciativas más orientadas internacionalmente que al mercado español, irritó a la AFE, que lamentó que no se pensara en "la salud y los riesgos de los jugadores".

Por ello, el sindicato convocó la reunión de ayer con los capitanes de los equipos de Primera División. "Nos estamos acostumbrando a ver un fútbol solamente de dinero y de business", dijo Aganzo, al señalar que los jugadores también se resienten los "calendarios superapretados" dispuestos por la Liga, con "horarios que solo benefician al público de afuera" o con partidos los lunes. "Llega un momento en que tenemos que decir basta", agregó Aganzo.

Desde la llegada de su presidente Javier Tebas, LaLiga ha seguido una política de conquista internacional para intentar rivalizar con la todopoderosa Premier League inglesa, especialmente en el mercado de los derechos televisivos.

LaLiga registró durante la temporada 2016-2017 3.600 millones de euros de ingresos y para la campaña 2017-2018 aseguró que espera superar por primera vez la barrera de los 4.000 millones de euros de ingresos.

También Fasfe (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español) mostró su disconformidad por el acuerdo "unilateral" alcanzado por Javier Tebas e inició una campaña de recogida de firmas entre los aficionados de los diferentes equipos del fútbol español para echar abajo ese convenio. "Una decisión tomada (por Tebas) sin consultar con AFE, ni con las aficiones, ni siquiera con los clubes", comentaron ayer los representantes de esta asociación. Esta agrupación inició una campaña de recogida de firmas para protestar por este acuerdo y ayer anunció que ya superan los seis mil apoyos.