Adrián Mosquera, fuera de las finales

Comenzaron en la localidad portuguesa de Montemor los mundiales de piragüismo, en los que participarán diecisiete palistas gallegos. El primero en entrar en materia fue el deportista de Rianxo Adrián Mosquera en la categoría de paracanoe. El coruñés, que tomó parte en dos pruebas para palistas con discapacidad física, no pudo meterse en las dos finales a las que optaba.

En la categoría de KL3 200 metros, Adrián llegó a las semifinales. Participó en la primera de las tres y consiguió acabar en quinto lugar pero las otras dos semis fueron más rápidas y cinco palistas hicieron mejor tiempo que él por lo que se quedó sin una plaza en la final A. En las series previas de esta prueba había conseguido un buen tiempo que le había dado el pase a la siguiente ronda pero las buenas sensaciones no llegaron a las semifinales. En la primera ronda clasificatoria Adrián consiguió un mejor crono que en el peldaño previo a la final. Aún así, consiguió meterse en la final.

Mosquera también participó en la categoría VL3 200 metros, donde no pudo ni siquiera llegar a las semifinales después de acabar en última posición en su tanda clasificatoria. La actuación del palista de Rianxo se queda en discreta ya que él mismo antes de la competición se marcaba como objetivo llegar a las finales en las dos pruebas: "En el Europeo no me salieron bien las cosas, solo alcancé las semifinales. Así que en estos dos meses hasta el Mundial he incidido en los errores y he mejorado en la técnica, que me faltaba pulirla porque me cansaba muy rápido en las series. He dado un paso importante, me veo con más confianza para hacerlo mejor en kayak. Mi objetivo es meterme en la final en ambas pruebas", comentó el palista del Club Piragüismo Rias Baixas-Boiro.

Hoy, debuta la selección española, con hasta 17 representantes gallegos, en el Campeonato del Mundo de Esprint con la participación de 14 embarcaciones, entre ellas la campeona olímpica de K-2 200 metros en Río, integrada por Saúl Craviotto y Cristian Toro; el ganador de la I Copa del Mundo 2018 en K-1 500, Roi Rodríguez, y los medallistas en el Europeo de este año de 1.000 metros en K2 -Paco Cubelos e Íñigo Peña- y de C2 -Sergio Vallejo y Adrián Sieiro-. Otras 20 embarcaciones lo harán más tarde en la competición que se disputa hasta el próximo domingo en Montemor (Portugal) con la presencia de cerca de 700 palistas de 66 países.

Completan la relación de participantes españoles de la jornada de hoy las embarcaciones sobre la distancia de 1.000 metros el C1 de Gonzalo Martín y K-1 Eva Barrios; en 500 el K-1 Carla Frieiro, el K-1 de Enrique Adán, el C-1 de Patricia Coco, el C-1 de David Fernández, y el K-2 de Natalia García y Laia Pelach y el C-4 de Noel Domínguez, Mouhssine Moutahir, Pablo Graña y David Barreiro, y en 200 el K-2 de Carolina García y Bauzá, el K-2 de Saúl Craviotto y Cristian Toro y el C-1 de Antía Jácome.