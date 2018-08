Fernando Alonso: "Horner se delata a sí mismo, yo estoy de vuelta de todo"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso respondió al jefe de Red Bull Christian Horner, quien afirmó "se delata a sí mismo" por negar este viernes las ofertas al español para correr en el equipo austriaco, al tiempo que quiso centrarse en disfrutar de las "nueve carreras" que le quedan en el Mundial.

"Tengo nueve carreras ahora para disfrutar y no voy a contestar cada cosa que diga todo el mundo. Los hechos están ahí y no hace falta ni contestarle. Hay incluso vídeos de él del año pasado diciendo de todas las ofertas que me hizo y de todos los campeonatos que podía haber ganado con Red Bull", dijo ante los medios.

El doble campeón del mundo se refirió así al cruce de declaraciones en la previa al Gran Premio de Gran Bretaña, después de que el asturiano de McLaren desvelara el jueves que Red Bull le hizo dos ofertas para 2019 y que Horner lo negara un día después.

"Él mismo lo dice, si ahora dice que no ha habido ninguna oferta nunca él mismo se delata. No tengo más que decir, estoy de vuelta de todo y con ganas de disfrutar como digo de las nueve carreras", zanjó un Alonso que anunció la pasada semana su adiós o hasta luego a la Fórmula 1 a partir de 2019.