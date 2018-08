Duro castigo para España

No pudo ser y el primer campeonato del Mundo femenino en la historia del fútbol español tendrá que esperar. El combinado sub 20, con la deportivista Nuria Rábano en el banquillo, cayó claramente (1-3) en la gran final del Mundial celebrado en Francia ante una Japón que se volvió a erigir como la bestia negra de las españolas después de que varias de las jugadoras de esta generación cayeran contra las japonesas en el Mundial sub 17 de 2014.

La trayectoria impoluta de España durante todo el campeonato, ganando todos los encuentros incluido uno a Japón en la fase de grupos (1-0), no fue suficiente para que ganar el título después de una final muy seria de Japón que supo llevar el partido al terreno que más le convenía. Y eso que España no salió con el habitual respeto a un partido como este y, nada más comenzar, tuvo varios acercamientos al área que a punto estuvieron de acabar en gol con Patri Guijarro como la jugadora más destacada. Sin embargo, con el paso de los minutos, Japón fue entrando en el encuentro y, aunque el dominio seguía siendo español, las niponas comenzaban a tener oportunidades hasta que, en el minuto 38, un disparo lejano de Miyazawa volaba por encima de Coll hasta colarse en la portería de la balear, adelantando a las niponas.

En la segunda mitad, el orden táctico japonés se impuso al talento español. Japón se sentía muy cómoda sobre el terreno de juego y, en el minuto 57, un mano a mano entre Takarada y Coll lo ganaba la japonesa, poniendo más tierra de por medio a falta de 30 minutos, complicando mucho la remontada.

El reto se hizo más mayúsculo incluso con el tercero de las niponas, obra de Nagano a falta de 25 minutos para el final. Pero España no se rindió y Andújar conseguía acortar distancias en el 71, animando a sus compañeras e incluso, dos minutos después, lanzando las españolas una pelota al palo que las hubiera metido en el partido.