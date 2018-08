Los metas Pacheco y Pau, culpables del empate sin goles entre Alavés y Betis

El Alavés y el Betis consiguen sumar su primer punto en esta temporada en Primera División después de un empate sin goles en Mendizorroza donde los protagonistas fueron los dos porteros: Pacheco y Pau López.

El encuentro comenzó con un claro dominio de los futbolistas visitantes, que jugaban al ritmo impuesto por un Canales muy acertado en la sala de máquinas bética; pero ese control no se vio traducido en goles gracias a Pacheco que estuvo muy acertado en sus intervenciones.

En la segunda mitad, Jony apareció para el Alavés, que empezó a crear peligro y acercarse a la meta de Pau López. La victoria podía caer en cualquiera de los dos lados, pero fue el Betis el que, en los minutos finales, dispuso de las mejores ocasiones, pero volvió a aparecer Pacheco para evitar que el conjunto vitoriano perdiera en su estreno en casa. El cuadro andaluz sumó su primer punto pero no salió contento de su visita a Vitoria. Después del duro estreno y el 0-3 que le endosó el Levante, el Betis guardó esta vez su portería y volvió a mandar sobre el césped, pero no encontró lo obligatorio del fútbol. Sergio Canales, el mejor del partido, no paró de repartir juego. Sanabria, recién entrado al campo, y Loren tampoco supieron finalizar ante Pacheco. El Alavés asomó en alguna contra, pero sin duda celebró más su primer punto esta temporada, tras caer ante el Barça, que un Betis que no termina de carburar en un curso de altas expectativas.