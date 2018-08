Valverde: "No arriesgué y me encontré cómodo"

El corredor murciano Alejandro Valverde (Movistar), el mejor de los grandes favoritos en la primera etapa de la Vuelta a España 2018, desveló que "no" ha "arriesgado nada" durante la crono de 8 kilómetros con la que comenzó ayer la carrera y que se ha "encontrado cómodo" en ella.

"No he arriesgado nada en las curvas ni en los descensos. Más allá de eso, me he encontrado cómodo", ha asegurado Valverde, decimosexto a 24 segundos de la ganador de la etapa, el australiano Rohan Dennis (BMC).

A pesar de su buena carrera y de haber mejorado en seis segundos el tiempo de su compañero Nairo Quintana, el corredor murciano cree que el colombiano sigue siendo el líder del Movistar.

"¿Estamos dos líderes? No. Está Nairo. Yo estoy como palomita suelta", reiteró la idea que ya desveló antes de empezar la Vuelta.