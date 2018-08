Trashorras dice adiós

El futbolista coruñés de adopción, aunque nacido en Vilalba, Roberto Trashorras anunció ayer, a los 37 años, su retirada como jugador profesional tras una carrera deportiva en la que ha llegado a disputar 171 partidos en Primera y 222 en Segunda.

Trashorras tuvo un fugaz debut en Primera con el Barcelona, el 6 de octubre de 2001 frente al Deportivo, y también llegó a jugar en Liga de Campeones contra el Wisla de Cracovia vistiendo la camiseta azulgrana. Su estreno con el primer equipo culé se produjo en Riazor en la jornada séptima de la temporada 2001-02. Entró en el minuto 68 en lugar de Alfonso Pérez, en un encuentro en el que los deportivistas vencieron por la mínima (2-1) merced a dos goles de Fran, que permitieron a los coruñeses remontar el gol inicial de Kluivert.

Posteriormente cimentó su carrera mayoritariamente en Segunda B y Segunda, en equipos como el filial del Barcelona, el Madrid B, Numancia, Las Palmas y Celta, hasta su llegada al Rayo en 2011, con 30 años.

Su gran oportunidad para jugar en Primera le llegó en el equipo madrileño, en 2011, con José Ramón Sandoval. 29 partidos, 18 como titular, y 2 goles, fueron su carta de presentación en una temporada en la que el equipo fue de más a menos y en la que la salvación se logró con el recordado Tamudazo al Granada en el último minuto del último partido del campeonato.

En junio de 2012 llegó Paco Jémez al banquillo del Rayo. Sus ideas de fútbol vistoso, alegre, de toque y de posesión encontraron en Trashorras la prolongación del técnico sobre el césped.

Durante las cuatro temporadas de Paco Jémez en el Rayo, Trashorras fue titular indiscutible, todos los balones durante el juego pasaron por él y se convirtió en el máximo pasador de la Liga española durante varias temporadas. Esa etapa terminó con un descenso a Segunda en 2016.

El compromiso de Trashorras con el Rayo se hizo notar en ese momento difícil. El gallego continuó en el club, renovó hasta 2019 y siguió ejerciendo de líder en una temporada muy convulsa en la que pasaron tres entrenadores por el banquillo debido al coqueteo más que serio con otro descenso, pero esta vez a Segunda B. Con el primer entrenador, Sandoval, y con el tercero, Míchel, fue titular, pero con Rubén Baraja, cuya etapa fue más corta de lo previsto por los malos resultados, su protagonismo se redujo. Incluso estuvo varias jornadas sin ser convocado.

La pasada campaña la inició igual que terminó la anterior, como titular indiscutible durante las cinco primeras jornadas. A partir de la sexta pasó a ser suplente y desde la décima desapareció de las convocatorias por decisión técnica. Sus últimos minutos como rayista fueron el 1 de octubre de 2017 contra el Huesca, en El Alcoraz.

De Vallecas se marchó Trashorras el 1 de febrero de 2018 con 219 partidos oficiales disputados, 171 de ellos en Primera, y con el recuerdo de pasar sus mejores años como profesional portando el brazalete de capitán por estadios como el Camp Nou, el Vicente Calderón o el Santiago Bernabéu.

"He intentado retrasar nuestra despedida, pero no he podido hacerlo más, las circunstancias han hecho que ahora sea el momento adecuado. Gracias a todos los que me habéis ayudado a conseguir mi sueño", dijo Trashorras en un comunicado.