"Hoy en día ya no te miran raro en los campos de fútbol por ser mujer"

Beatriz Cuesta nacida en Burgos, pero coruñesa desde hace cuatro años, es árbitro de Primera División Femenina.

- ¿Cómo se inicia en el mundo del arbitraje?

-Me gustaba jugar al fútbol pero no podía compaginarlo con el conservatorio, que me ocupaba todas las tardes. Iba siempre a ver jugar a mi hermano pero un día me fijé en el colegiado y al acabar el partido le pregunté qué tenía qué hacer para hacerme árbitro. Fui a la delegación de Burgos un lunes a preguntar y el viernes ya estaba yendo a las clases.

-¿Cómo se lo tomó su familia?

-Muy bien, siempre me han animado. Ahora que estoy en A Coruña no pueden venir a verme, pero en Burgos iban siempre y me llevaban a los partidos. En casa me he sentido arropada e todo momento.

- ¿Sus padres lo han pasado mal en alguna grada?

-Ellos ya saben lo que es la figura del árbitro aunque seguro que han tenido que oír cosas que no le han gustado. Pero entre nosotros lo que pasaba en el campo lo dejábamos aparte, solamente hablaba con mi padre de cómo había visto él algunas jugadas.

- ¿Nunca ha tenido partidos complicados?

-Hay choques en los que la grada está más alterada pero llegar a sentir miedo y pensar tengo que irme corriendo, nunca. Veo en la tele que han pasado cosas en algunos campos pero yo por suerte no he tenido ningún partido así.

- ¿Cómo llega a A Coruña?

-Vine hace tres años a estudiar logopedia e ir a Burgos a arbitrar los fines de semana era imposible así que me colegié aquí y empecé a pitar en Galicia.

- ¿Los árbitros chicos siempre le han ayudado?

-Tanto en Burgos como aquí desde el primer momento ha habido árbitros de categorías más altas que se interesan y te preguntan qué tal el fin de semana, o si necesitas algo. En mi experiencia no ha habido discriminación ninguna. Con unos con compañeros te llevas mejor que con otros, normal, pero todos pendientes unos de otros. Cuando vine aquí no conocía a nadie pero me acogieron muy bien y me siento como una más.

- ¿Cuándo empezó en esto era la única niña?

-No, éramos tres pero tampoco había muchos chicos. Ahora si vas a las clases de los que empiezan están llenas. El colegiado ha dejado de ser una figura rara y me hace gracia que a veces oigo en los parques de la ciudad a los niños jugando a ser árbitros.

- ¿Qué le hace hacer del arbitraje una carrera profesional y no dejarlo como una afición de fin de semana?

-Para mí esto es un deporte más y a cualquier deportista le gusta superarse a sí mismo. Cada vez quieres pitar partidos más importantes y cuando uno te sale bien sientes una gran satisfacción personal. Ahora cuando te aparece una oportunidad como la que acabo de conseguir yo de llegar a la elite femenina, es imposible tener más motivación que esto. Es un privilegio, un lujo.

- ¿Coinciden con los colegiados de LaLiga Santander?

-Normalmente no. A las pruebas físicas no podemos ir todos juntos porque somos muchos así que nos dividen por categorías por lo que no coincidimos. Pero por ejemplo sí conozco a Iglesias Villanueva porque nos vemos en eventos de Galicia. El otro día se hicieron las pruebas para Tercera y Preferente, él vino para echar una mano. Tenemos un trato normal, como con cualquier otro compañero. Hablamos del VAR, porque ellos acaban de tener una concentración intensiva.

- ¿Qué cree que opinan los colegiados de Primera de que cada vez haya más chicas?

-Eso hay que preguntárselo a ellos pero yo creo que cuantos más árbitros haya mejor para todos. Por mi experiencia los colegiados de Primera son cercanos. Por ejemplo, desde que estoy en A Coruña han venido un par de ellos a hablarnos de su experiencia a la clase que tenemos los lunes aprovechando que habían pitado al Deportivo en Riazor el domingo.

- Todavía no lo ha hecho pero, ¿cómo será arbitrar a chicas?

-Yo creo que será igual. Se te puede complicar tanto un partido de chicas como de chicos, al final todo es fútbol. Pero todavía no he arbitrado, la temporada pasada fui de asistente con Zulema y Elena, las otras dos árbitros gallegas de la Primera Femenina.

- ¿Cómo se prepara un árbitro un partido?

-Cuando te llega la designación preguntas si alguien ha arbitrado antes ahí, y te dan referencias. O si es un partido de vuelta preguntas si hubo contratiempos en la ida, o también miramos las estadísticas de tarjetas y si hay algún jugador con muchas amarillas. Estos datos te dan información para tener un poco de cuidado con algunos futbolistas.

- ¿Cuándo veremos a mujeres arbitrando en la LaLiga Santander?

-Se verá con el tiempo, pero creo que todo llega, aunque no sé cuánto tardaremos en llegar. Igual que se ha creado la categoría de primera división femenina?

- ¿A una mujer árbitro le cuesta más hacerse respetar en el campo?

-Ahora ya no. Somos iguales que los chicos, hace tiempo que a lo mejor sí, pero son anécdotas que se quedan ahí. Ya no te miran raro en un campo por ser mujer.

- Usted es árbitro de Preferente, ¿es una categoría complicada?

-Sí, hay equipos más peleones que otros, pero a mí me gusta y me lo paso bien que al final es lo que cuenta, disfrutar de lo que hacemos. Ésta va a ser mi segunda temporada y la pasada la disfruté mucho.

- La temporada pasada todavía no tenía la categoría para ser árbitro principal en Primera División Femenina, pero ya ha conseguido el ascenso, ¿cómo será la primera designación?

-Estaré con ganas de que llegue el partido y que salga todo bien, pero me prepararé ese partido como cualquiera.

- ¿Hay más mujeres árbitros en Galicia que en el resto de España?

-En general hay más fútbol, más categorías y más equipos pero no más arbitraje femenino. En Burgos hacía un partido y aquí puedo llegar a los tres en el fin de semana, aquí hay un equipo en cada pueblo y en Burgos no sé si es por el frío que hace pero no hay tantos.

- ¿Qué opina del VAR?

-Toda ayuda es buena. Siempre habrá alguien a quien le cueste más aceptarlo, igual que cuando se empezaron a usar los pinganillos, pero el VAR se ha acogido genial después del Mundial. Estoy a favor de que un partido salga bien y que haya menos errores porque es gratificante tanto para los equipos como para los árbitros.