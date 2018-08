Luis Enrique evita hablar de las ausencias de la lista

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, no dio explicaciones por los numerosos cambios que introdujo en su primera lista, con ausencias destacadas de Jordi Alba, Koke Resurrección, Lucas Vázquez o Iago Aspas, y se centró en resaltar la "ilusión" de los nuevos.



"Es un día especial por el hecho de dar la primera lista, han sido muchas horas y tiempo dedicado a tener un profundo conocimiento de los jugadores. Entiendo el interés en cualquier jugador que no esté en la lista pero es un día muy especial para todos los que están y de los que no están no tengo nada que decir. Estoy lleno de motivos para convocar a estos 24", manifestó.



El nuevo seleccionador fue preguntado si la ausencia de Jordi Alba se debe a motivos deportivos o personales, después de que su relación acabase deteriorada en el Barcelona. "Muy buena pregunta", respondió Luis Enrique sonriendo.



"Pero voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado, que estarán encantados y con ganas de demostrar su nivel. Ya adelanté que va a haber sorpresas y en el futuro habrá mas, así es la selección donde es muy difícil jugar. No tengo nada que decir positivo ni negativo de los que no están", resaltó.



Luis Enrique dejó claro que para hacer su lista no se ha reunido con ningún jugador de los descartados ni de los convocados. La única llamada que realizó fue a Gerard Piqué para conocer de primera mano si podía convocarle o renunciaba a seguir en la selección.







"No he hablado con ningún jugador exceptuando con Piqué en su momento para aclarar aquello.si es necesario pero no lo considero necesario ahora", explicó. Entre ellos se incluye el capitán Sergio Ramos , con quien aún no ha tratado temas internos."No he dicho que Sergio Ramos sea uno más, solo que mi estilo es este.. El segundo que más partidos internacionales ha jugado con esta camiseta. Estoy deseando verlos a todos, empezar a marcar las líneas de actuación y disfrutar de una selección muy ilusionante", añadió.Junto a jugadores que han cerrad su etapa en la selección y que marcaron su historia comode la primera lista de Luis Enrique se han caído respeto a la primera selección para el Mundial de Rusia Pepe Reina, Jordi Alba, Nacho Monreal, Álvaro Odriozola, Koke Resurrección, Lucas Vázquez y Iago Aspas.