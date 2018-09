Jordi Alba: "No sé por qué no he ido con la selección, no tengo ningún problema con nadie"

El barcelonista Jordi Alba ha admitido su sorpresa por no haber sido convocado por Luis Enrique Martínez en su primera lista como seleccionador español y ha dicho que desconoce los motivos, aunque ha aclarado que no tiene "ningún problema" con nadie.

"Siempre hay que respetar la decisión del entrenador", ha dicho Alba, quien no tiene "ningún tipo de motivación" para reivindicarse después del gran partido firmado hoy, con dos asistencias y un gol en el 8-2 conseguido ante el Huesca.

"Llevo muchos años aquí en el Barça, he empezado muy bien (la temporada) y lo que vale es lo que haga con el club. Si me llaman a la selección, mucho mejor, si no, no depende de mí, depende del seleccionador. Yo estoy haciendo mi trabajo", ha insistido.

El lateral zurdo del Barça ha admitido que no esperaba quedar fuera de la selección después de siete años y ha recordado que "siempre" ha intentado defender la camiseta de España "con todo el orgullo".

Preguntado si la decisión de Luis Enrique se debe a algún problema personal entre ambos, Alba ha insistido en que respeta todas las decisiones, le gusten "más o menos". "Yo no tengo que llamar a nadie y no tengo ningún problema con nadie a nivel profesional. En el club estoy muy bien, estoy dando asistencias y goles. Mi trabajo es jugar bien con mi equipo, si voy a la selección, mejor", ha añadido.

Alba desconoce lo que piensa Luis Enrique, aunque insiste en que su deseo es el de seguir haciendo las cosas bien. "Hay que respetar la decisión, no depende de mí. Me guste más o menos, hay que respetarla", ha repetido mecánicamente.

En cuanto a la celebración que ha hecho tras el gol, tapándose los ojos, la misma que realizó ayer Pedro Rodríguez (Chelsea), Alba ha dicho que no se trata de ninguna reivindicación: "Es una dedicatoria para mi hijo (nacido en enero pasado), ahora no se dará cuenta, pero cuanto pase un tiempo, sí".