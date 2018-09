Valverde: "Coger el liderato no es una obsesión, queda mucho"

Alejandro Valverde (Movistar) señaló ayer, en la primera jornada de descanso de la Vuelta a España, que no está obsesionado con el liderato pese a quedarse a un segundo de vestir de rojo tras la etapa del domingo con final en La Covatilla. "Las bonificaciones de estos días no son algo que me preocupe. Queda suficiente Vuelta para estar más cerca y coger el liderato o perderlo. No es una obsesión", aseguró.

En este sentido, recordó que ahora mismo marcha segundo en la general, a un segundo de Yates, y con su compañero Quintana tercero. "Tercero está Nairo, lo que nos da otras opciones, pero con calma", pidió. "No era consciente de que hacía 12 años que me vestía por primera vez de líder en la Vuelta. Ayer sí que dio un poco de rabia no poder coger el liderato por 1 segundo. Sin embargo mis objetivos están cumplidos con dos victorias de etapa y a mitad de la carrera estoy segundo en la general".