Al Leyma le urge ganar para sonreír

El Leyma Coruña afronta esta noche un nuevo encuentro de liga en Riazor con la necesidad de ganar para olvidar las tres derrotas seguidas que ha encajado y las lesiones. Pero el rival que hoy pisará el parqué coruñés será un hueso muy duro de roer, el recién descendido Retabet Bilbao Basket. "Es un lujo para la competición tener a un equipo como Bilbao, con su gran experiencia en la ACB y en competiciones europeas", explicó ayer en rueda de prensa Gustavo Aranzana, quien continuó asegurando: "Será un partido atractivo para el espectador porque se verá buen básquet. Para nosotros será un encuentro de máxima exigencia por la calidad del rival".

El técnico del equipo coruñés analizó línea por línea al conjunto vizcaíno. "Tienen dos bases que controlan muy bien el juego y que facilitan puntos. Además, sus exteriores son muy completos con buen tiro y que saben correr al contraataque. Y los interiores dominan los tableros, son duros y juegan muy bien por encima del aro. Como conjunto son un equipo que corre muy bien, que abre el campo y entre sus múltiples virtudes yo destacaría que mueven muy bien el balón. También les gusta dominar el juego interior exterior. Son una plantilla muy completa".

Riazor volverá a ser un hervidero en una noche en la que la entidad del rival asegura espectáculo. "Va a ser un partido duro porque vienen de una derrota inesperada para ellos ante Huesca, aunque no para los que conocemos la categoría. Tienen que estar tocados y con más ganas. El Leyma tendrá que dar el máximo y hacer un partido perfecto. Dominar los tableros, no cometer errores y no facilitarles las llegadas rápidas serán las claves", analizó Aranzana, quien sigue con importantes ausencias en su equipo. "Tenemos limitaciones pero hay que intentar superarlas y dar el máximo. El equipo está bien después del accidente del otro día. No teníamos ni energía ni ritmo pero esta semana hemos hecho cuatro entrenamientos bastante buenos. Tenemos muchas ganas de ofrecer una victoria al público. Estamos contentos y esperanzados aunque sabemos que ganar al Retabet Bilbao Basket tiene una grandísima dificultad".

Gustavo explicó la situación particular de Zach Monaghan, quien sufre una rotura en la inserción de la fascia plantar del pie. "Todavía tienen para un par de semanas más. Es una pieza fundamental para nosotros así que Pablo (Ferreiro) y Braxton van a tener que dar un paso adelante, igual que el resto de jugadores. Estamos fastidiados por no haber jugado mejor ante Prat pero eso ya es agua pasada. En cuanto a Andrés Miso tengo que decir que no está bien, aunque ya nos ayuda más día a día. Y Quinton Stephens va adquiriendo la forma que tenía antes del mes que ha tenido que estar parado por lesión".

Como en cada partido que se juega en Riazor, el Leyma dedica el encuentro a una causa benéfica, que en esta ocasión será Adaceco porque hoy es el día mundial del daño cerebral adquirido y por ello habrá una serie de actividades planificadas durante todo el fin de semana.

Una de esas actividades son las jornadas de deporte adaptado que se celebrarán esta mañana en los jardines de Méndez Nuñez, y todas las personas que participen en esta propuesta solidaria tendrán una invitación para el partido ante el cuadro vasco.