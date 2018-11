Ya está aquí la generación del siglo XXI

Las vidas de Dani López y Pablo del Río siempre han discurrido paralelas. Nacidos en el año 2000, son amigos desde pequeños, compañeros de colegio, de equipo de fútbol sala y de hockey sobre patines, deporte por el que ambos se decantaron finalmente. Aunque después s

e separaran, porque uno se quedó en el Liceo y otro se marchó al Compañía de María, y ahora les separen más de mil kilómetros entre A Coruña y Reus, el destino les sigue uniendo. Los dos, que también coinciden en la carrera que eligieron, Fisioterapia, debutaron en la OK Liga en la misma jornada y con apenas 12 horas de diferencia. El verdiblanco lo hizo el domingo en el partido contra el Noia y el ahora rojinegro, el sábado frente al Alcoy. La generación del siglo XXI entra en escena.

"Fue una alegría enorme defender la camiseta del Liceo, equipo en el que llevo desde los seis años. Es un orgullo, una ilusión de pequeño", recuerda un todavía eufórico Dani López sobre su salida a la pista del Palacio de los Deportes de Riazor cuando quedaban dos minutos para la finalización del partido. Algo parecido sintió Pablo del Río cuando le tocó saltar al parqué del pabellón reusense, aunque fuera de forma un poco accidentada. "La lié un poco en la primera jugada porque me dieron un pase cuando yo todavía no había entrado y un rival me la robó", bromea. Ambos recibieron el premio no solo del trabajo bien hecho en lo que va de esta temporada, sino en las anteriores, en las que siempre fueron dos de los jugadores más destacados de su generación.

Eligieron caminos diferentes, pero la meta ha sido la misma. Dani López se quedó en casa, en el club de siempre. Poco a poco, sin prisa, va consolidándose. A su debut en OK Liga se añade el peso importante que ocupa en el filial de OK Plata, que ya lleva dos victorias, las dos en casa. "Tenemos que ganar todos los partidos aquí porque ya sabemos que jugar en Cataluña es muy difícil. Estamos compitiendo muy bien, seguiremos mejorando y el tiempo dirá dónde acabamos", analiza. También el tiempo dirá si llega a triunfar en la OK Liga. "Lo que quiero es seguir disfrutando del hockey, que es lo importante. Pero también hay que tener suerte. A ver cómo sigo evolucionando y si se trabaja, se puede", dice. Un ejemplo para él es el de César Carballeira: "A ver si puedo seguir sumando minutos y disfrutando de lo que me den".

Con Carballeira, precisamente, está Pablo del Río en Reus. "Al principio, al ser los dos de A Coruña, me ayudó. Ahora ya estoy totalmente integrado y muy contento". Después de pasar parte de su etapa formativa en el Compañía de María, en verano decidió marcharse a Cataluña. "Venía con la idea de jugar en el equipo júnior, en el de Primera Catalana y hacer la pretemporada con el de OK Liga. Y si lo hacía bien, quizás el entrenador podría llamarme para completar convocatorias", explica. Pasado el tiempo, no se arrepiente de nada. "La liga aquí es mucho más competitiva. En Galicia éramos cinco equipos júnior, aquí somos ocho en mi liga, pero es que hay ocho o diez más", expone, "y tener la oportunidad de entrenar con los de la OK Liga... se aprende mucho", continúa. De momento, no se plantea más y solo considera "un premio" lo del domingo. Ahora queda mucho trabajo para que se repita en el futuro. "Ojalá se repita y no solo jugando esos dos minutos finales y quién sabe, triunfar en el Reus y si no puede ser, fichar por otro equipo". ¿Y volver a coincidir con Dani López en el Liceo? "Sería muy bonito triunfar en casa, pero me llegaría con hacerlo en cualquier equipo de la OK Liga".