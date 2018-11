"Quiero representantes de todas las delegaciones en la junta de gobierno"

"Dar la cara, explicar qué estamos haciendo, hablar de lo que quiero hacer y, sobre todo, tomar nota de las aportaciones que nos quieran trasladar porque tengo mucha ilusión en esta nueva asamblea y hay muchos proyectos que podemos desarrollar", dice Isidoro Hornillos, que opta a la reelección en el cargo de presidente de la Federación Gallega de Atletismo. En un proceso que está pendiente de la impugnación de Joaquín Pérez, Hornillos no ha modificado su hoja de ruta y ayer se reunía con representantes atléticos en Pontevedra, Vigo y Ourense, recogiendo sus propuestas y escuchando sus reivindicaciones.

-¿Finalmente ha sido proclamado, pendientes de lo que dictamine el Comité Galego de Xustiza Deportiva, el único candidato que opta a la presidencia de la Federación Gallega?

-Todavía queda pendiente la resolución del Comité Gallego de Xustiza Deportiva que, supongo, tendrá que fallar en las próximas horas, pero de momento no hay ninguna medida cautelar que haya impedido que se siga desarrollando el calendario electoral como estaba marcado. Así que el sábado está prevista la convocatoria de la Asamblea General y, salvo que suceda algo distinto a lo previsto, voy a continuar cuatro años más al frente de la Federación Gallega.

-Pese a ese recurso presentado por Joaquín Pérez, usted no ha modificado su hoja de ruta.

-Yo he enfocado una campaña en positivo, enfocada al futuro y, por supuesto, mi máximo respeto a cualquier candidato, pero creo que a mí lo que me toca es hablar de lo que estamos haciendo y, sobre todo del futuro. Es realmente lo que me importa.

- Lleva en el cargo desde 2007. ¿Qué le motiva a presentarse a esta reelección?

-Yo tenía previsto no presentarme, pero en los últimos años han pasado muchas cosas, entre ellos un cambio en mi vida por cuestiones personales. Y después, porque todavía no tengo completo un proyecto que inicié hace años y hay cosas que me han dado mucha satisfacción, como conseguir la pista cubierta para Galicia, pero vienen ahí proyectos muy importantes como por ejemplo en 2019 el campeonato de España Máster, en 2020 el campeonato de España absoluto, un gran hito para el atletismo gallego; y también tenemos, cómo no, el centenario de la Federación Gallega, que por cierto se fundó en los locales de la Oliva, aquí en Vigo, en 1921. En consecuencia tenemos también el desafío de organizar los actos de celebración de los cien años de vida de este estamento.

-Son muchas las necesidades del atletismo gallego...

-Creo que tenemos que tener siempre insatisfacción. El atletismo está presidido ahora y dentro de treinta años de insatisfacción: el atleta tiene que estar siempre inconforme con la marca, el juez tiene que ser mejor, el entrenador más capacidad... Todo esto hace que tengamos un perfil de personas insatisfechas que constantemente seamos reivindicativos y que todo esto sea positivo porque es lo que hace que avancemos y que nadie se duerma en los laureles. Yo me encuentro, como dirigente deportivo, en la plenitud de mi vida y con mucha ilusión porque no me presentaría si no viene ilusión porque si algo tengo claro es que yo estoy para vegetar ni en los puestos ni en los cargos, sino para trabajar por el deporte, que tanto me ha dado en la vida.

-¿Nota el respaldo en la gente, en el atletismo? La otra candidatura (la de Joaquín Pérez) era muy crítica con su gestión.

-La verdad es que no voy a hablar de la otra candidatura. Simplemente, uno de los motivos por los que me presento es porque tengo constancia absoluta del respaldo del atletismo gallego. Si me presento y no soy capaz siquiera de conseguir los avales, no tendría sentido que me presentase. Yo de lo que sí hablo, y es lo que estoy haciendo en las delegaciones, es hablar de programa, de proyectos de futuro y ahí estoy instalado.

-¿Cuáles son esos retos de futuro que afrontará en esta nueva etapa?

-Tenemos que seguir avanzando como deporte, dando peldaños para que, poco a poco, el atletismo sea uno de deportes más importantes de la sociedad gallega. Ahí tenemos ese incremento en los últimos años en el número de licencias, pasando de unas 2.000 a más de 7.400 a día de hoy. Ahí está ese incremento de clubes, de entrenadores, de jueces... Pero tenemos también que trabajar con el atletismo de rendimiento y planeamos crear un circuito de Galicia de pista, es un tema muy demandado y me comprometo a hacerlo. También a presentar el Plan Estratégico de la Federación Gallega de Atletismo en el próximo mes de diciembre y también, cómo no, tampoco renuncio a que aportemos nuestra parte correspondiente a los hábitos saludables y ahí están casi 200 carreras que hacemos en Galicia cada año y, por supuesto, colaborando con la Xunta en el desarrollo de los programas Xogade, sin renunciar a organizar campeonatos de menores o ligas escolares.

-Un pilar importante ese del atletismo popular...

-Yo creo que no es incompatible. A veces surge el debate pero creo que tenemos que tener muy claro cual es nuestro objeto social como Federación Gallega y nuestra misión es propiciar que cualquier ciudadano gallego, independientemente de su condición o edad, tenga la capacidad de poder practicar este deporte.

-También se amplía el abanico ahora a las carreras de montaña.

-Cierto. Tengo previsto incluirlo en el Plan Estratégico. Una de las primeras medidas será introducir esa especialidad en nuestros estatutos para que esas competiciones sean patrimonio del atletismo de Galicia y no de otro deporte, por lo que es otro tema pendiente que tenemos que abordar.

-El Europeo de Berlín contó con una importante presencia de atletas gallegos...

-Hay que matizar que el deporte de alto nivel, al igual que el escolar, es una competencia de la Xunta, pero sí que nosotros tenemos que hacer esfuerzos también para que podamos propiciar en un futuro inmediato la creación de núcleos de alto nivel, con entrenadores cualificados, y poder avanzar en su atención. Es un tema que yo inicié cuando fui elegido presidente la primera vez y tenemos ese reto de atender mucho mejor a nuestros atletas, de los que nos sentimos muy orgullosos.

-¿Cuál es el mayor caballo de batalla de esta Federación?

-Las cuestiones que más tiempo me llevan son las relativas a las instalaciones. Hay que seguir avanzando. Tenemos problemas importantes aún, como es el caso de Vigo, que tenemos que resolverlo e intentar buscar una solución entre el propietario de la instalación, que es el Concello, y la Xunta de Galicia. Creo que hay que aunar esfuerzos y proteger el futuro del atletismo vigués, que tiene una gran relevancia histórica y que se merece unas instalaciones mucho más dignas. Yo insto al Concello y a la Xunta a que hagan esfuerzos importantes para que esta situación se pueda solucionar cuando antes.

-¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en el cargo a lo largo de su mandato?

-He tendido varias. Primero, comprobar cómo ha crecido socialmente el atletismo gallego. Ha pasado de ser un atletismo africanizado a ser más equilibrado, es decir, ha habido una época de gran brillantez del fondo gallego con exponentes como Alejandro Gómez, Julia Vaquero, Carlos Adán, De la Torre... y ahora hay grandes figuras en mediofondo, velocidad, saltos, lanzamientos, y hemos avanzado mucho en infraestructuras e instalaciones, hay circuitos homologados y eso son motivos de una gran satisfacción. Hay también una apuesta clara por el factor humano y el futuro pasará también por la capacidad formativa de todos los estamentos.

-¿Planteará cambios en esta nueva etapa?

-Voy a esperar a la reunión de la Asamblea General para ver la comisión delegada. Lo que tengo muy claro es que quiero aunar una representación de todas las delegaciones en la junta de gobierno y todas van a tener su representación, como es natural. Eso lo sabré ya el sábado, y reclamo a todas las personas que tengan representación es que acudan a las reuniones, que participen, que piensen en positivo, que aporten cosas. Creo que todo lo que podamos avanzar en el consenso es bueno y vamos a fomentar el debate, no la confrontación. Yo quiero un debate en positivo para nuestro atletismo, para reflexionar colectivamente a dónde queremos ir y cuál es la hoja de ruta.