El Leyma paga el festival ofensivo

No era el mejor día para despertar y nada cambió para el Leyma. Cosechó su sexta derrota consecutiva (95-109) en un duelo en el que, de manera tímida, llegó a coquetear con la remontada, pero en el que, en realidad, siempre estuvo a remolque de un Palencia superior. En el festival ofensivo que se vio ayer en el Palacio, el conjunto castellano se movió con mucha más soltura para ir rompiendo el duelo a fogonazos. Ogbueze (21), Uchendu (17), Stephens (15) y Andrés Miso (11) sostuvieron a los coruñeses ante el vendaval comandado por Urko Otegui (23) y Vasturia (25) con cinco visitantes en doble dígitos.

El Leyma, a pesar de las bajas y su situación crítica, no rehuyó el cuerpo a cuerpo en la primera mitad. Los inicios fueron de tanteo y pronto el Palencia ejerció de colíder y se escapó. Vasturia, con una docena de puntos y quince de valoración, fue el guía en el despegue. El equipo naranja no se arrugó. Vivió algún momento en el que estaba fuera del partido, pero se agarró al duelo y cerró el tanteador hasta el 48-53 del descanso. Ogbueze, casi inmaculado en el tiro, disparó su aportación y lideró la progresión. El duelo siguió desatado tras el descanso y el Palencia aprovechó para abrir brecha. Urko Otegui soltó la muñeca y la resistencia de Ogbueze y Miso ya no fue suficiente. 70-85. Los locales encaraban el último cuarto con una amplia ventaja y el Leyma tuvo algún amago de acercarse, pero fue tibio. Inútil. Hoy tampoco tocaba ganar.