Visita a una revelación desinflada

A por la cuarta victoria consecutiva en la OK Liga. Al Liceo no le queda otra. Ganar y ganar. Después de hacerlo contra Calafell, Vic y Noia, le toca el turno del Girona (10.00 horas), al que se enfrenta a domicilio. Los verdiblancos no se confían pese a que al conjunto de Ramón Benito parezca no estar saliéndole bien las cosas esta temporada. Aprendió de lo ocurrido en Sant Cugat, donde era claro favorito y solo pudo sumar un punto y además en el último suspiro. Sabe que le espera un partido difícil que se le puede complicar si se despista. Y no puede darle más ventaja al Barça, que lidera la competición con cinco puntos más que los coruñeses, cuartos porque también le superan, solo por dos puntos, Caldes e Igualada. Más abajo está el Girona, duodécimo e intentando escapar de la zona peligrosa.

Porque el equipo catalán ha pasado de ser la revelación de las últimas campañas, con un ascenso meteórico, a tener más apuros. Sigue con la base de veteranos, con el exverdiblanco Jaume Llaverola, de 43 años, en la portería y Raúl Pelícano como peligroso delantero. E incorporaron a un jugador de prestigio internacional como Enric Torner. Pero nada está saliendo como se esperaban. Los gerundenses solo suman cinco puntos tras vencer al colista Alcoy (4-1) y empatar contra Lloret (3-3) y Reus (5-5). Perdieron frente al Caldes (3-1), el Igualada (3-1), el Lleida (6-5) -todos equipos de la zona alta de la clasificación- y la semana pasada fueron goleados en su visita al Alcobendas (7-2). Hay que fijarse, por tanto, que lo únicos resultados positivos los están teniendo en casa.

Sus últimos compromisos ratifican que está en la buena línea. Con una gran defensa y efectividad en ataque, los pupilos de Juan Copa no han tenido problemas y ya tienen que pensar también que les esperan semanas complicadas. La semana que viene visitarán al Forte dei Marmi en Correggio -los italianos tienen la pista clausurada- en la segunda jornada de la Liga Europea, lo que implica que la siguiente habrá doblete (Alcoy e Igualada).

Femenino y filial

El equipo femenino, dirigido por Tomás de Llano, vuelve a casa para recibir al Cerdanyola (Elviña II, 17.00 horas) e intentar buscar su primera victoria de la temporada después de que el fin de semana pasado perdiera sus dos enfrentamientos en Cataluña.

El filial de OK Plata, por su parte, viajará a Vilanova (20.30 horas). Los verdiblancos se están mostrando muy fiables en casa, pero fuera han perdido el único partido disputado hasta el momento. Son terceros, empatados a seis puntos precisamente con su rival, por lo que un resultado positivo puede hacerles mirar para arriba.