El Barcelona se mide al Betis con Messi de nuevo al mando

El Barcelona vuelve a la acción este domingo en un partido muy atractivo ante el Real Betis, perteneciente a la jornada 12 en la Liga Santander, marcado por la vuelta de Messi tras tres semanas de baja, y por la mala racha de los andaluces en Liga, donde no ganan desde finales de septiembre. [Seguir en directo el Barcelona-Betis]

El Camp Nou será el escenario de un duelo de muchos quilates. Ambos equipos querrán ser protagonistas. El Barça, por la necesidad de guardar el primer puesto y jugar en casa; el Betis porque demanda puntuar con cierta urgencia. Tres derrotas en las cuatro últimas jornadas no son buenos síntomas para los verdiblancos.

De un lado, el regreso de Messi supone un alivio para un Barça que ha ganado cuatro de los cinco partidos que ha jugado sin el argentino. El único que no venció fue el pasado martes ante el Inter de Milán en 'Champions', con el '10' culé en la grada de San Siro preparando su desembarco este domingo en Liga.

En su ausencia ha aparecido el mejor Luis Suárez, una gran noticia para el Barça, que ha 'recuperado' al delantero uruguayo. Un total de seis goles, incluido el penalti que marcó el día que se lesionó Messi, acercan al charrúa a su mejor versión, algo de lo que se ha aprovechado el cuadro culé en este tramo de la temporada. Además, el aporte de otros como Coutinho o Rakitic en segunda línea ha sido fundamental.

El brasileño, precisamente, no estará ante el Betis por una rotura en el bíceps femoral que le obligará a permanecer lejos de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Sí estará el francés Umtiti, que ocupará un lugar en el banco pues su compatriota Lenglet está jugando a las mil maravillas junto a Piqué en el centro de la zaga. No estarán Vermaelen y Sergi Samper.

Tampoco se vestirá de corto el francés Ousmane Dembélé, que no ha sido tan siquiera convocado para el partido ante los sevillanos. Según varios medios, Dembélé no se presentó en el entrenamiento del pasado jueves, aquejado de una gastroenteritis, y no avisó al club azulgrana, algo que ha sentado muy mal a Ernesto Valverde.



El Betis, 20 años sin ganar en el Camp Nou

Por su parte, el Betis tratará de poner fin a 20 años de mal fario en el Camp Nou, donde no gana desde el 3 de mayo de 1998. El conjunto de Quique Setién, que destacó que el Barça sigue siendo "un gran equipo aunque no esté Messi", propondrá un partido de tú a tú, en su habitual lucha por la posesión y el fútbol más elaborado.

Buen ejemplo de ello han sido sus dos últimos partidos, ambos empates contra Celta, en Liga, y AC Milan, en la Europa League. Ante los italianos merecieron mejor suerte, sobre todo tras una primera parte en la que hicieron un juego de mucho nivel aupados por la gran adaptación de Lo Celso, una de las sensaciones en el Betis.

Además, la buena dirección de Sergio Canales, el talento de Andrés Guardado y la pólvora del canterano Loren, el paraguayo Sanabria o el 'nacional' Sergio León son un gran aval para llegar ilusionado al estadio barcelonista. Francis y Javi García son las dos únicas bajas en el Betis.

Ficha técnica.

Posibles alineaciones.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Rafinha, Messi, y Luis Suárez.

Real Betis: Pau López; Mandi, Francis, Junior, Bartra; Sidnei, Guardado, William Carvalho, Lo Celso; Canales y Loren.

Árbitro: Mateu Lahoz (C.Valenciano).

Estadio: Camp Nou.