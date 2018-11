Sancionan a Verstappen con dos días de servicio público por su agresión a Ocon

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) fue a por Esteban Ocon (Force India) con actitud intimidatoria y agresiva de exigir explicaciones tras un incidente en el Gran Premio de Brasil, llegando a empujar en varias ocasiones al francés por sacarle de la pista mientras lideraba una carrera que al final ganó Lewis Hamilton (Mercedes) con él segundo.

Verstappen firmó una gran salida y gozaba de mejor ritmo que sus rivales, con menos problemas también con los neumáticos. Sin embargo, cuando llegaba el último tercio de la carrera en Sao Paulo, el holandés topó con un Ocon que acababa de cambiar neumáticos y buscaba desdoblarse adelantando al Red Bull.

El francés entró en una peligrosa lucha en pista perjudicando a un Verstappen que lideraba la carrera, con el choque entre ambos que hizo que Hamilton tomara la delantera. Sin embargo, tras bajarse del monoplaza, el de Red Bull llevó la lucha fuera de la pista, llegando a las manos pidiendo explicaciones, algo que le llevó a ser sancionado con "trabajo público".

Verstappen se fue a por Ocon entre gritos y empujando en varias ocasiones al francés en la zona de pesaje de los coches, cumpliendo con las amenazas que ya vertía por radio al terminar la carrera. El de Force India explicó después que temió por su integridad física. "Ha sido muy violento y poco profesional. Si no le detienen me da un puñetazo", afirmó el francés.

"Salí de 'boxes' con neumáticos frescos, tenía mucho ritmo y me dijeron desde el equipo que me podía desdoblar. Pasé a Max y tenía ritmo y cuando estaba a su lado no puedo desaparecer. No hay ninguna regla que diga que no te puedes desdoblar, no parece que sea culpa mía. La pelea es en el circuito, pero le conozco y no hay manera de hablar con él", dijo Ocon.

Tras el intercambio de mensajes e insultos en los medios de comunicación, y golpes, los comisarios se reunieron con ambos pilotos y anunciaron la sanción de dos días de "trabajos públicos" al holandés en un plazo no superior a los próximos seis meses.

"Los comisarios entendieron la gran decepción de Verstappen después del incidente en carrera... y que actuó en caliente, pero también es obligación de un deportista de este nivel actuar de manera apropiada, como un ejemplo, y Verstappen falló a este respecto", dijo el comunicado de los comisarios.