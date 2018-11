El Liceo viaja el fin de semana a Italia para jugar la Liga Europea

El Liceo, ajeno al revuelo institucional de las últimas semanas, sigue a lo suyo. Trabajando. Después de cuatro victorias consecutivas en la OK Liga (Calafell, Vic, Noia y Girona), a la que suma la obtenida en Liga Europea frente al Herringen, el equipo verdiblanco retoma el fin de semana la competición continental. Lo hará en Italia, donde se medirá al Forte dei Marmi en la segunda jornada. Pero no jugará en el feudo del conjunto transalpino, cerrado por un partido por una sanción, sino en Correggio. Puede ser una ventaja, aunque los tifosi seguro que se desplazarán para apoyar a los suyos. Un triunfo sería importante para afrontar con mayor tranquilidad la visita del Sporting de Portugal de dentro de dos semanas. Los dos equipos verdiblancos son los favoritos y si se cumple el guión, entre ellos estará la clasificación para la siguiente ronda. Pero el Forte dei Marmi, con el fichaje estrella del español Jordi Burgaya, no lo pondrá fácil. Al conjunto que dirige Juan Copa le espera después un calendario exigente porque la semana siguiente recibirá el martes 20 en el Palacio de los Deportes de Riazor al Alcoy y el sábado 24 visitará al Igualada, uno de los equipos revelaciones de la temporada y que se mantiene en los puestos de cabeza.

También será exigente el plan del equipo femenino de Tomás de Llano porque volverá a doblar partidos. Las verdiblancas, que buscan su primera victoria de la temporada para salir del último puesto de la clasificación de la OK Liga femenina, afrontan una salida a Madrid con partido el sábado contra el Alcorcón (18.00 horas) y el domingo frente al Las Rozas (16.00 horas).

Para cerrar el fin de semana deportivo, el filial de OK Plata regresa al fortín del Agra (18.30 horas), donde ha ganado todos sus partidos, para medirse a otro filial, el del Barça, en un pequeño clásico.