Otro giro en el proceso electoral

El proceso electoral para elegir presidente de la Federación Gallega de Atletismo no acabó el pasado sábado en Bastiagueiro, donde después de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria fue reelegido de nuevo como dirigente el candidato y defensor del cargo Isidoro Hornillos.

Casi in extremis el Comité Galego había aceptado la candidatura de Joaquín Pérez, que había recurrido al CGXD tras serle denegado el recurso presentado ante la junta electoral de la Federación Gallega, que había rechazado su candidatura al no considerar válidos tres de los nueve avales que había presentado.

El mismo día de la celebración de la asamblea, tras cuya votación Isidoro Hornillos fue reelegido presidente con 33 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto para Joaquín Pérez, el candidato vigués anunciaba su intención de recurrir de nuevo la decisión de Xustiza Deportiva, que el día antes había fallado para aceptar su candidatura, pero desestimaba la petición en la que solicitaba la inhabilitación de la junta electoral por prevaricación y la anulación de la candidatura de Isidoro Hornillos por "varios delitos electorales", según el auto de providencia remitido por el Comité Galego de Xustiza Deportiva.

De este modo, Pérez solicitaba la suspensión cautelar del proceso electoral que estaba en curso (y que finalmente se llevó a cabo), incluyendo los actos de elección previstos para el día 10 de noviembre, en tanto que no se resolvía el presente recurso.

Pero los plazos se han solapado. En el acto de providencia se señala que el recurso fue presentado el día 10, tal y como había anunciado el candidato, pero que dicho organismo no lo recibió hasta el día 12. Con todo, con fecha del 14 de noviembre, acuerda "admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto", con un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones. Asimismo, "no se admite la suspensión cautelar del día 10 de noviembre por falta de objeto" y se solicita a la Junta Electoral de la Federación Gallega para que remita un informe sobre la medida cautelar. "Sigo sin comprender que admitan a trámite el recurso y sin embargo no decreten la suspensión cautelar de todo el proceso", se lamenta Joaquín Pérez, que desde el principio se ha mantenido firme en su intención de llegar hasta el final con el proceso. El CGXD también ha admitido a trámite la impugnación que Pérez presentó contra la votación.

Por su parte, Isidoro Hornillos celebró el sábado su reelección, anunciando un centenar de nuevas medidas en su nuevo mandato y estrenando su cargo electo en la Vigo +11 del pasado domingo.