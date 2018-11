"El de hoy es un partido de mucha rivalidad que necesitamos ganar"

El Silva recibe esta tarde al Laracha (A Grela, 18.15) en el mejor momento de la temporada para el equipo coruñés, que lleva tres jornadas consecutivas puntuando (ganó en sus visitas al Boiro y al Arenteiro (0-3) y empató en casa con el Choco (2-2), lo que le permitió sumar siete puntos de forma consecutiva, todo lo que no había conseguido en las nueve jornadas anteriores en las que solo había conseguido vencer en su desplazamiento a Cangas contra el Alondras. Enfrente estará un Laracha que se mueve por la zona alta de la clasificación y con unos futbolistas que ya le cogieron el ritmo a la categoría. Todo un derbi comarcal que, seguramente, provocará que la catedral presente su mejor entrada de la temporada.

- ¿Parece que ahora engancharon por fin una racha buena, con tres partidos consecutivos sin perder.

-La verdad es que teníamos muchas ganas de volver a puntuar y en estos tres partidos hemos hecho más puntos que en los nueve anteriores, esperemos poder seguir con este ritmo

- ¿Qué sucedió para este arranque tan negativo?

-Quizás pensamos que, después de la temporada pasada, ya somos un equipo de tercera división en toda regla y los puntos llegarían sin esfuerzo alguno, esta es una liga muy competitiva y el que se duerme llega el último a clase.

- Eso que en la primera jornada empezaron ganando en Cangas ante el Alondras.

-Y ese ha sido uno de los motivos que produjo lo comentado en la anterior pregunta, ganamos con una pizca de suerte y desde ahí hasta la jornada 9 la suerte no volvió a acompañarnos en muchos momentos de diferentes partidos.

- En casa tienen muchos problemas, de hecho solo lograron un punto. ¿La causa?

-Ojalá supiese cuál es la causa para ponerle remedio, pero es un cúmulo de circunstancias que nos ha hecho perder la gran consistencia que teníamos en A Grela, estamos trabajando muy duro para ir corrigiendo errores puntuales.

- Ahora tienen un partido de rivalidad comarcal con el Laracha, que empezó fuerte. ¿Cómo lo ve?

-Efectivamente es un partido de mucha rivalidad aunque somos clubs con muy buena relación a nivel institucional y deportivo. Lo veo complicado por el equipo que han formado este año pero necesitamos salir de los puestos de descenso y empezar a hacernos fuertes en casa.

- ¿El hecho de que el Laracha cuente con el acuerdo con el Deportivo lo convierte en un equipo más fuerte?

-Sí, está claro que las facilidades que puede darle el Deportivo es muy difícil conseguirlas por otras vías, han formado un gran equipo con la mezcla idónea de juventud y veteranía.

- ¿Es el partido de la confirmación del Silva?

-No de confirmación, pero sí de dar un paso al frente y que los equipos que vengan a casa no piensen que van a marcharse con los tres puntos en juego. Debemos y podemos ser el equipo de anteriores años y demostrar de aquí a final de liga que no somos una simple comparsa como quieren encasillarnos algunos gurús expertos en la materia.

- ¿En algún momento se vio usted fuera del equipo?

-Por los gurús del fútbol que tantas veces nombro, ya estaría en casa hace dos meses, pero, afortunadamente, la directiva me ha apoyado en todo momento y nunca se ha tocado este tema a pesar del mal juego y los malos resultados. Me sentí ofendido, maltratado y no puedo decir que machacado por que no han llegado a agredirnos físicamente, pero sí, este año están disfrutando, espero que sea momentáneamente, de los malos resultados. No pretendo que salgamos siempre guapos en la foto, pero no pueden pretender que salgamos siempre llorando. Todo esto se debe a motivos personales y no deportivos, es una pena que se derive todo a un equipo que está representando, guste o no guste, a nuestra ciudad por toda Galicia.