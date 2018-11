El VAR reduce las simulaciones un 66%

Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR, ofreció ayer algunos datos que se han visto en el primer tercio de la presente temporada en Primera División desde la implantación del sistema de videoarbitraje en comparación con el curso anterior y señaló que uno de los más llamativos en los 120 encuentros disputados hasta la fecha es la reducción de las simulaciones en un 66,6%.

Asimismo explicó que en este periodo se han llevado a cabo 41 intervenciones de las cuales 22 fueron en goles, 14 en penaltis, 4 en tarjetas rojas y una en un caso de confusión de identidad. De ellas, 15 fueron revisadas por el colegiado a pie de campo y 26 fueron recomendadas por el VAR. Además confirmó que se ha analizado 1.420 incidentes. Por lo que respecta a los goles, 11 de ellos fueron anulados y que 8 de ellos fueron por fuera de juego, dos por falta previa y uno por un saque de puerta previo al gol. En cuanto a los 111 concedidos, 8 fueron por la no existencia de fuera de juego, uno por no ser gol y otros dos por la no presencia de una falta.

A la hora de hablar de los penaltis, 12 fueron concedidos y dos revocados. En seis la incidencia fue saber si era dentro o fuera, y en los restantes, ocho por ser subjetivos. En cuanto a aspectos más generales paralelos a la implantación del VAR se confirmó un ligero aumento de las tarjetas rojas, tanto directas como por doble amarilla. Todos los detalles fueron desvelados en una rueda de prensa en la que además de Clos Gómez estuvieron presentes Alberto Undiano Mallenco, Antonio Mateu Lahoz, Carlos del Cerro Grande, Jesús Gil Manzano y Carlos Velasco Carballo.

Durante la misma se analizó asimismo la influencia del VAR en el juego brusco grave y en el desplazamiento de los porteros hacia adelante cuando se lanza un penalti. En relación a lo primero señaló: "Si no hay un error manifiesto el VAR chequea, pero no va a aconsejar al árbitro que venga a verla. Son jugadas muy opinables, muy subjetivas. Por eso se entra menos que en otros casos como pueden ser los goles, cuando sabemos a ciencia cierta que el asistente se ha equivocado o ha acertado". "No se suele repetir demasiados penaltis. Tiene que ser algo evidente, claro, flagrante. Y no suele ocurrir porque el portero se adelanta centímetros o escaso medio metro. Eso no se va a solucionar con el VAR", dijo de lo segundo.

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), valoró de manera positiva las actuaciones de los colegiados en el primer tercio de la temporada liguera tras la introducción del sistema de videoarbitraje VAR. "La valoración de este primer tercio de la temporada es muy positiva. En general el rendimiento de los árbitros en el terreno de juego está siendo tremendamente elevado. Pero lo hacemos con una tremenda humildad porque es un tercio de liga, queda muchísimo por hacer.", apuntó.

Velasco Carballo desveló que "los equipos de Segunda están pidiendo a gritos" que exista el videoarbitraje VAR en la categoría la próxima temporada. "Los equipos de Segunda están pidiendo a gritos que exista el VAR en la categoría y no solo en Primera", dijo Velasco Carballo, que apuntó que "ya es unánime que su aceptación es una realidad". "El mundo del fútbol lo acepta positivamente porque creo que el VAR es una herramienta más que ayuda a que los árbitros acierten", dijo. Velasco Carballo recibió el premio de Homenaje al Mérito Deportivo en la categoría del Comité de árbitros por parte de la Real Federación de Fútbol de Madrid en una gala celebrada en el Teatro Goya.