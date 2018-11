Roma para curar las heridas

El Madrid, herido tras volver a las andadas en Ipurua, goleado por el Eibar, quiere una reacción inmediata en el Olímpico de Roma y sellar matemáticamente con un triunfo su primer puesto de grupo para octavos de final de la Liga de Campeones, ante un Roma tocado y con bajas importantes.

El Olímpico de Roma, lugar propicio para un nuevo resurgimiento del Madrid donde ganó en cuatro de sus cinco recientes visitas, es el escenario donde el equipo de Santiago Solari debe levantarse tras el primer tropiezo con el nuevo técnico. Con la peor de las imágenes de su irregular temporada cortó una racha de cuatro triunfos y quiere demostrar que lo de Ipurua fue un accidente.

Tras la vuelta a las andadas y desaprovechando la oportunidad de reengancharse a la pelea por la Liga, la Champions aparece nuevamente como un refugio madridista. Ganador de cuatro de las últimas cinco ediciones, el primer objetivo de un nuevo desafío histórico en el camino al Wanda Metropolitano es acabar líder del Grupo G. Lo certificaría el Madrid venciendo al Roma, equipo ante el que firmó su mejor partido de la temporada en la ida, con un contundente 3-0 y un fútbol brillante que no tuvo continuidad con Julen Lopetegui.

Ya sin el técnico vasco y con Solari al mando, son los jugadores los que son señalados como culpables de la actual situación. Alejados de su verdadera imagen y con falta de hambre en Liga, quieren dar un golpe en la mesa en Europa. El 0-5 al Viktoria Plzen alejó las dudas tras la derrota de Moscú ante el CSKA (1-0). El último encuentro de visitante de la primera fase pondrá luz a la resolución del grupo.

Y buscará evitar la segunda plaza en la que acabó en las dos últimas ediciones con un once en el que se esperan cambios de Solari tras la imagen dada ante el Eibar. Con las bajas de Keylor Navas, Odriozola, Nacho, Reguilón y Casemiro, saldrá con lo que tiene en defensa y buscará una nueva solución en la figura de medio centro tras el experimento fallido con Dani Ceballos. Kroos cuenta con más opciones de retrasar su posición si no entra un jugador en su demarcación natural como sería Fede Valverde o un Marcos Llorente que no cuenta y busca una salida en el mercado invernal.

Las novedades serían Carvajal de inicio en el lateral derecho, recuperado de su lesión muscular y tras entrar unos minutos en Ipurua, la entrada de Isco buscando el protagonismo perdido tras cinco partidos de Solari sin una sola titularidad y la opción de Lucas Vázquez en banda en lugar de un apagado Marco Asensio.

El Roma, tocado tras la derrota liguera (0-1) sufrida el sábado contra el Udinese, encara un gran duelo intentando sobrevivir a muchas bajas, entre ellas la de su capitán, De Rossi. El equipo de Di Francesco tampoco podrá contar con Perotti ni Pellegrini y la presencia del meta Robin Olsen también está envuelta en las dudas antes de recibir a los blancos.