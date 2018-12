"Me encuentro muy bien, venir a Portugal me hizo crecer en el juego"

Toni Pérez (Oviedo, 1990) es asturiano, pero presume de coruñesismo pese a que hace dos años que abandonó la ciudad en la que maduró personal y deportivamente, primero en el Cerceda y después en el Liceo. El delantero vuelve a su casa convertido en una amenaza. Es uno de los jugadores más en forma del Sporting de Portugal, vigente campeón de su país, actual líder de la liga y que puede complicar la clasificación de los verdiblancos a la siguiente fase de la Liga Europea.

- El Liceo necesita ganar. ¿Eso le hace más peligroso?

-El Liceo tiene que ganar, pero es que el Liceo sale a ganar todos, no especula en ninguno. Eso hace que el partido, en ese sentido, sea normal. Somos dos equipos que buscamos la victoria y seguro que va a ser un partido entretenido.

- La plantilla no ha cambiado mucho pero sí la directiva. ¿Cómo valora ese relevo?

-Entran con mucha ilusión. Conozco gente que está en la nueva directiva que tiene buenas ideas y seguro que va a hacer crecer el club y a volver a ponerlo dentro de la ciudad, en lo deportivo ya lo está, donde se merece.

- ¿Qué decidirá el partido?

-Somos dos grandes equipos con muy buenos jugadores. Será un partido de detalles, el que esté más acertado, tanto en la portería como de cara a gol, se llevará el triunfo.

- ¿Son favoritos a todo?

-Claro que sí, no puedo decir que no porque mentiría. Somos favoritos porque somos los actuales campeones de Portugal. Queremos revalidar el título y en Europa estamos en el grupo de cuatro o cinco que lucharemos por todo.

- La plantilla este año es muy amplia. ¿Afecta el hecho de que en cada partido el entrenador tenga que hacer descartes?

-Hasta ahora no hubo muchos partidos con descartes porque tuvimos lesionados. Aún no se ha dado mucho esa situación, la incertidumbre de saber quién va y quién no. Esta semana sí que estamos los doce y hubo dos descartes. Hay que llevarlo lo mejor posible. Es un poco diferente. Nunca había pasado esto en el hockey así que hay que dar todo en los entrenamientos para intentar entrar en todas las convocatorias posibles y ayudar al equipo en todo lo que sea.

- La afición portuguesa es conocida por su pasión. ¿Llegó a sentir miedo en algún partido?

-Qué va. A mí me gustan esos ambientes. Estoy disfrutando mucho porque vas a cualquier pista y está a reventar. Estoy muy contento de estar en una liga así. A mí me va la marcha.

- ¿La liga es la mejor, qué le falta al hockey luso para dominar también en selecciones?

-No lo sé. Al final los jugadores españoles siguen reinando en Europa y en el mundo por su calidad, no solo por lo buena que sea la liga. Además hay muchos que están en Portugal y cada vez más.

- Hablando de la selección, ¿ve posible volver?

-Sería un orgullo. Siempre me hace mucha ilusión y estoy completamente dispuesto. Trabajo cada día para ello.

- ¿Está en su mejor momento?

-Me encuentro muy bien tanto física como psicológicamente. Venir aquí me hizo crecer mucho en formas diferentes del juego así que estoy muy contento de haber tomado la decisión de vivir esta experiencia nueva.

- ¿Ya es un veterano?

-No, por favor, hay gente en el equipo mayor que yo (se ríe).

- Es que llevamos diez años hablando de Toni Pérez.

-Claro, al llegar tan joven es lo que pasa. Espero que me queden muchos más años de hockey para más adelante poder decir que sí que soy un veterano.

- Si mira hacia atrás en su carrera, ¿encuentra algún momento decisivo?

-No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi carrera, de ninguno de los pasos que he dado. En todos los sitios aprendí. En A Coruña fui muy feliz y aquí también lo estoy siendo. Espero poder seguir divirtiéndome sobre la pista.

- ¿Qué es lo que más echa de menos de A Coruña?

-Sobre todo la gente. Los amigos, las personas del club, los niños a los que entrenaba... espero matar la morriña en estos dos días y volver pronto.

- ¿Cachopo, pulpo o bacalao?

-Entre pulpo y cachopo, uno de primero y otro de segundo. El bacalao se lo dejo a los portugueses.

- ¿Cómo lleva uno de Oviedo jugar en un equipo que se llama Sporting?

-Al principio, un poco extraño. Menos mal que el color es el verde y así se diferencia.