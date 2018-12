El Liceo necesita ganar a un Sporting que asusta por su lista de estrellas

El Liceo está en una situación delicada. La derrota en Italia frente al Forte dei Marmi le deja contra las cuerdas y el que visita el Palacio de los Deportes de Riazor (19.00 horas) en la tercera jornada de la Liga Europea no es el mejor rival posible. Llega el Sporting, campeón de Portugal y actual líder de la liga lusa. Uno equipo plagado de súper estrellas (Raúl Marín, Pedro Gil, Toni Pérez, Ferrán Font, Angelo Girão, Henrique Magalhães, Matías Platero...), tantas que incluso tiene que descartar a dos de ellas para cada partido. La necesidad de los verdiblancos, que son terceros de grupo, choca contra la calidad y el estado de gracia de los portugueses, aunque el equipo que dirige Juan Copa no se queda atrás en buen momento como certifican sus seis triunfos consecutivos en la OK Liga.

El conjunto lisboeta es el líder del grupo con seis puntos tras ganar a Forte dei Marmi y Herringen. Los alemanes también fueron víctimas de los coruñeses, que después se estrellaron en su viaje a Italia. Por eso los transalpinos y el Liceo comparten el segundo y el tercer escalón con tres puntos para cada uno. Si el Forte vence hoy al Herringen, como entra dentro de los cálculos, podía descolgar a los verdiblancos si estos no consiguen un resultado positivo ante el Sporting. Ambos ya se vieron las caras el año pasado, también en la fase de grupos de la Liga Europea. En A Coruña, empate a un gol, uno de David Torres contrarrestado por otro de Henrique Magalhães, también exverdiblanco. En Portugal dominaron los locales por 5-3. Tres de esos goles fueron obra de Vitor Hugo (2) y João Pinto (1), los descartes de Paulo Freitas para el encuentro de esta tarde, pero no faltará calidad en ninguna de las dos escuadras.