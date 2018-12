Lionel Scaloni, en el momento justo en el lugar indicado

Nadie hubiese imaginado hace un año que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le ofrecería al exdeportivista Lionel Scaloni, que nunca dirigió un partido que no sea amistoso, ser el seleccionador en una Copa América, pero el entrenador tuvo la suerte y la habilidad de estar en el momento justo en el lugar indicado. Y lo aprovechó.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró el jueves que le ofrecerá al entrenador, de 40 años, hasta el momento seleccionador interino, "su continuidad" hasta la Copa América de Brasil 2019.

Su carrera como entrenador la inició en equipos juveniles del Mallorca y Jorge Sampaoli lo sumó a su cuerpo técnico cuando se hizo cargo del Sevilla, en junio de 2016. Un año más tarde, Sampaoli se lo llevó a Argentina cuando fue nombrado seleccionador.

Tras la eliminación en los octavos del Mundial de Rusia, todo el cuerpo técnico dejó la Albiceleste, excepto Scaloni, quien decidió seguir en la AFA. El segundo entrenador de Sampaoli era Sebastián Beccacece, quien también estaba a cargo del sub 20. Tras su renuncia y ante la falta de un seleccionador, Scaloni se hizo cargo de este equipo, que debía disputar en pocos días el torneo de L'Alcudia.

Tras consagrarse campeón en ese certamen, fue nombrado seleccionador interino de la absoluta, mientras los directivos de la AFA buscaban un entrenador. "Darle una mano a la selección es lo máximo que le puede pasar a cualquiera, sobre todo en el momento que está pasando", dijo entonces.

Con Scaloni en el banquillo Argentina venció a Guatemala (3-0), Irak (4-0) y dos veces a México (ambas por 2-0). También empató con Colombia sin goles y perdió ante Brasil por 0-1. Estos partidos los jugaron principalmente jóvenes con poca o nula experiencia con la Albiceleste. "Es el momento que estos chicos se pongan la camiseta y que no se la saquen más", afirmó el de Pujato.

Messi, Agüero, Di María e Higuaín fueron algunos de los grandes ausentes del ciclo de Scaloni, quien siempre manifestó que quería "aprovechar" para "probar" jugadores jóvenes. Sin embargo, el exlateral sostuvo muchas veces que esperaba que Messi se sumara al equipo en 2019.

"Mi emoción es porque no esperaba ser entrenador de la selección. Este cuerpo técnico acaba hoy sus seis partidos y lo que pase en el futuro no lo sé. No me importa ahora si sigo o no. Estoy emocionado porque la oportunidad que tuve fue muy buena", afirmó entre lágrimas Lionel Scaloni tras el último partido.

Ante el desinterés de Simeone, Pochettino, Bielsa, Pekerman, Gallardo y muchos otros técnicos de asumir el cargo y gracias a los buenos resultados obtenidos en los amistosos, la AFA le ofreció a Scaloni continuar, al menos, hasta la Copa América de Brasil 2019.