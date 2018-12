Solari esquiva el 'caso Isco': "No da más de sí"

Solari no respondió ninguna de las preguntas que se le trasladaron sobre Isco en vísperas del duelo liguero ante el Valencia y repitió con insistencia que "es un tema que no da más de sí" y no apuntó ninguna razón para que el jugador se quedase en la grada en Roma.

Hasta en cuatro ocasiones fue cuestionado Solari por el caso Isco, con peticiones de que aporte un poco de luz a la primera vez en el Madrid que el malagueño se quedó en la grada de un partido, siendo el descarte de la lista en la que había entrado. "Sinceramente es un tema que no da más de sí. El otro día dije que son decisiones puntuales", comenzó.

"Considero que el tema no da más de sí. Comprenderán que no puedo estar pendiente de especulaciones. Son 24 profesionales, todos trabajan y estamos aquí para tomar decisiones", añadió.

Insistió cuando fue preguntado por las razones deportivas o extradeportivas de su decisión, la razón del descarte de Isco en un partido importante de Champions y si era verdad que le negó el saludo junto a algún gesto feo en entrenamientos que Solari no entró a confirmar ni desmentir. "No da más de sí", recalcó.

"Hago lo que considero que es mejor para cada uno de los jugadores. Todos son importantes porque todos somos el mejor Madrid", sentenció.

Isco, mientras tanto, colgó en sus redes sociales una imagen sonriente, celebrando una acción del entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas con Modric, en un momento en el que está en el centro de la polémica tras haber perdido protagonismo con Santiago Solari.