El club verdiblanco saca pecho de cantera con la foto de familia

Todos los equipos del Liceo se juntaron ayer en el Palacio para sacar la foto de familia, con las plantillas de OK Liga, OK Liga femenina y OK Plata como los anfitriones de un acto en el que hubo regalos para todos, desde los micros hasta los veteranos. Todos recibieron un stick y una bola de la marca Swift, uno de los nuevos patrocinadores del Liceo, cortesía de la también nueva tienda oficial: Rolling.