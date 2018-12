Ganar antes que jugar bien, deseo de Aranzana contra el Canoe

Cuando llevas dos meses sin ganar, con nueve derrotas consecutivas. Cuando tus jugadores importantes van cayendo uno a uno lesionados, el último Braxton Ogbueze. Y cuando encima las Ventanas FIBA te dejan sin otro de ellos, la llegada de un refuerzo como el de Jeff Xavier puede considerarse el clavo ardiendo al que agarrarse y una motivación con la que empezar a salir del pozo. El Leyma intentará escalar esta tarde (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas) el primero de los peldaños que le saquen de él en el partido que le enfrenta al Canoe, en el que no podrá contar con Araujo pero sí con Xavier.

Un rayo de esperanza rodeado de muchas malas noticias que poco a poco han ido hundiendo a los naranjas, lo que se ha visto reflejado en su juego. Es casi una cuestion anímica. "Contra el Granada íbamos 34-34 y una vez más el equipo se fue abajo. Nos vamos mentalmente. No somos capaces de revertir la situación. Necesitamos pausa y tranquilidad y hacemos todo lo contrario", analiza Gustavo Aranazana, para el que lo importante ya no es jugar bien: "No estamos en disposición de hacer un gran baloncesto. Lo que estamos es intentando buscar soluciones para ganar. Y todo parte por mejorar la defensa y que solucionemos el problema del rebote. Y a partir de ahí, ser más sólidos y mejorar los pequeños detalles". El técnico está contento por el fuerzo de Jeff Xavier aunque precisa que no está todavía al cien por cien después de solo cuatro entrenamientos. "Para nosotros es como oxígeno", dice.