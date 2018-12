El mejor equipo de España está en A Coruña

Los éxitos del Club Halterofilia Coruña parecen no tener fin. Ayer sumó uno más a la lista con el título de la Copa de la Reina que su equipo femenino, formado por Irene Martínez, Marisol Monasterio, Noelia García e Irene Blanco, conquistó en el Campeonato de España que tuvo lugar en el pabellón de Los Rosales. Las coruñesas firmaron una competición perfecta ya que no fallaron ninguno de sus 24 intentos, seis cada una (tres en arrancada y tres en dos tiempos), algo que es la primera vez que ocurre. La gran jornada la redondeó el récord de España sub 17 de Irene Blanco en arrancada en la categoría de más de 81 kilos con un levantamiento de 91 kilos. Irene Martínez, además, fue la mejor de la competición y el CH Coruña, con 886,51 puntos superó a la Escuela Tinerfeña, el vigente campeón de Liga, y al Valencia.

La buena actuación del equipo femenino se suma a la de los chicos, que la semana pasada firmaron un doblete histórico. Los pupilos de Ferenc Szabo, que habían sido campeones de Liga, obtuvieron el título de la Copa del Rey en el campeonato que se disputó en Madrid. José Martínez, David Mata, Martín Liste, Víctor Castro, Peter Nagy, Carlos Castro y Jaime Fernández dieron la sorpresa al imponerse a la Escuela Tinerfeña, un centro de tecnificación. Los coruñeses lograron 2.018,69 puntos por los 1.987,71 de los isleños. Fue el tercer título copero del CH Coruña después de los de 2014 y 2015. Más no se puede pedir.